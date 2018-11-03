普悠瑪設計疏失 擬向日商究責

2018年11月03日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

台鐵普悠瑪號10月21日在新馬站出軌，外界將焦點放在列車自動防護系統（ATP）遭關閉，更質疑台鐵建置的ATP遠端監控系統無效，日本媒體則指出，普悠瑪的製造商坦承設計有疏失。交通部長吳宏謀表示，普悠瑪號的採購、驗收、履約和驗證等整個過程，會再全面調查一遍。

交通部政務次長、準台鐵局長張政源認為，製造商日車公司應負起責任，協助處理普悠瑪的問題，日商若不負責，不排除依合約走法律途徑。

台鐵2010年曾砸下1700多萬元建置ATP遠端監控系統，但普悠瑪發生意外前，系統卻沒有自動向行控中心傳遞ATP已關的訊息。日本《朝日新聞》前天報導，製造普悠瑪的日本車輛製造公司，坦承列車設計有疏失，所以系統沒有自動發出ATP關閉的訊息，但強調「列車的安全裝置功能本身沒問題」，還指出普悠瑪號的線路跟台鐵要求的設計圖不同。

傳出日本車輛製造公司致函台鐵，稱ATP遠端監控系統在交車時是未連接狀態，可能是設計相關人員確認不足所致；至於配線是否正確連接地確認測試，應由台鐵實施。台鐵則強調，未收到日方正式來函，無法回應。

吳宏謀說，日商承認有疏失，將進一步了解。被問到是否對日商追究責任，吳強調，將等法律面條件成熟後再研議，但台鐵在普悠瑪號的採購、驗收、履約和驗證等整個過程，將會再全面調查一遍。

吳宏謀表示，針對普悠瑪號和太魯閣號等傾斜式列車，先以雙人駕駛提升安全性，另ATP本身系統功能，將全面體檢，例如常有雜訊、異常訊息等，不排除未來讓所有台灣鐵路使用的ATP品質提升。

至於台鐵基隆電務分駐所技術助理黃德輝具名質疑，事發時普悠瑪車速140公里的說法可能不是事實，並指事故主因疑是第7車故障，導致影響傾斜功能，傳出因此遭台鐵盯上，發文警告已違反《公務人員服務法》。台鐵澄清，相信黃是出於善意，後續不會對黃懲處。

(中國時報)