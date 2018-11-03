雙乘務人力緊 火聯會籲砍百班次

台鐵普悠瑪與太魯閣號列車日前啟用雙駕駛營運，擬找學習司機與退休駕駛回鍋支援，全國火車駕駛產業工會批評，官員想法不切實際，應先砍百班次。（台北市攝影記者聯誼會提供）

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中國時報
／台北報導
交通部長吳宏謀表示，普悠瑪號的採購、驗收、履約和驗證等整個過程，會再全面調查一遍。（陳祐誠攝）

台鐵普悠瑪號事後檢討，交通部長吳宏謀宣布太魯閣、普悠瑪將採「雙人乘務」因應，找學習司機員與退休駕駛回鍋支援，但全國火車駕駛產業工會批評，官員的想法「不切實際」，台鐵的根本問題在於人力不足，既然人力缺口短期內難以解決，應轉個方向先處理幽靈列車，至少要砍百班。

火聯會理事長張世宏表示，雙人乘務是終極目標，但那是以人力充足為前提，現在人力不足，政府想找老司機回鍋，可見根本沒有考量現實面，退休司機員回來要重新體檢、路線見習，會提早退休的人大多是因為身體不好，目前只聽到一個人表達考慮回鍋。

張世宏分析，若要追根究柢，台鐵最大的問題在於人力不足，但新人需要培養、找退休人員不切實際，想要立竿見影，最快的方式是減班。

他說，台鐵班表每天客、貨車約有1000班次，以前司機員的預備人力應該要有10％，現在幾乎是零，想要有正常的預備人力，列車班次應砍掉1成。

張批評，民意代表和地方政府不斷要求台鐵增班，台鐵無法說不，連預備編組也得開出去，結果出現一堆幽靈列車，甚至碰過早班車只載8個客人，「剛好每個車廂1個人」，不只沒有效率，還壓縮維修保養時間。

副理事長高偉致說，司機員是最注重行車安全的基層，但目前台鐵處級以上的高階主管，沒有一位是司機員出身，決策往往無法與現實面接上，行政院組成的大體檢小組，應加入資深駕駛，才能真正反映基層困境。

交通部政務次長、準台鐵局長張政源昨表示，火聯會提出的意見很好，未來會參考、評估，也已請台鐵檢討雙人乘務是否會影響人力，但減班涉及旅客權益，暫不進行。至於司機員要求加入體檢小組，之後會視議題需要，邀請相關代表加入。

(中國時報)

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