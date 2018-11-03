蔡談國安監控 不違法限制國民自由

友善列印
中國時報
／台北報導

國安局長彭勝竹日前在立法院答詢時證實，國安局會監控臉書等公開網路社群，引發爭議；蔡英文總統昨天在臉書表示，「我領導的政府，不會違法限制國民的自由」、「我的臉書就是最好的例子」。

她說，因應境外勢力藉「不實訊息」介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位需要採取必要措施。

府方人士表示，總統談話最主要的目的，在於特定媒體刻意以聳動標題誤導國安局在國會備詢談話，將因應境外不實訊息的作為，指為政府在監控人民臉書。因此，總統以自己臉書有各式各樣國內外，甚至來自對岸翻牆網友的正反意見為例，強調台灣不會限制國民的言論。

府方人士說，總統強調，國家安全的核心工作，就是確保國民自由不受到侵犯。國安單位針對境外不實訊息可能對國家安全造成衝擊的各項因應，目前也是個民主國家安全部門的重要工作。

總統在臉書指出，民主、自由的生活風格，是台灣人民歷經辛苦，才爭取到的果實。投票選出總統、監督政府施政，都是基本權利。同樣地，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。每個人言責自負，國家已有法律規範。

但國民黨立院黨團總召江啟臣痛批，國安局偵蒐、監控「臉書」等網路社群，引發大批網友恐慌與反彈，只能以「荒謬」來形容，難道未來老百姓、民代甚至媒體批判總統與國家政策，都要被「老大哥」國安局「watch」，大家是不是都要出來「自首」？

(中國時報)

虛擬貨幣 納洗錢防制規範 山老鼠橫行 千年扁柏剖膛肚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。