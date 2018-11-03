坐擁交通優勢 裕元特區正夯

2018年11月03日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

位處中科、七期、水湳經貿園區黃金三角核心的「單元一」裕元特區，近來發展蓬勃，備受各界矚目。

除了名宅林立外，企業總部也爭相成立，包括愛爾蘭商速聯（SRAM）亞洲中心、寶成集團，聯聚、懋榮和新業建設總部等。

每一座國際城市，都有一條聚富百年的中軸線，標誌著城市的發展、財富的象徵。一如北京中軸、東京表參道、法國香榭麗舍大道等。

在台中，60米台灣大道領銜獨佔殊榮，台灣大道旁單元一安和重劃區，也將繼七期新市政中心後，成為下一個軸線上的亮點。

以台灣大道為發展軸線，台中城市發展持續西進擴張，繼七期新市政中心，發展大勢已跨界「單元一」裕元特區。

裕元特區位處中科、七期、水湳經貿園區黃金三角核心，近距離享受新光三越、秋紅谷、國家歌劇院、新市政中心等建設效益。

「單元一」更接軌中台灣產業重鎮，包括中部科學園區、台中工業區、精密機械園區等，商務交流頻繁。

單元一與七期僅一橋之隔，沒有擁擠的交通人潮，卻能享七期建設增值與時尚購物之便。

匯聚一高中港交流道、五權交流道、二高龍井交流道、中彰快速道路、台中港、台中國際機場、台中高鐵站等6大交通動脈，5至20分鐘內即可快速通達，如此便捷的交通，才能吸引各大企業總部進駐。

嗅到這股「高消費潛力聚落」的商機，單元一周邊商場、如雨後春筍般蓬勃發展。

和億生活集團看準台中西屯中科的餐飲消費力，旗下代理的三大亞洲米其林品牌-香港「添好運」、「了凡」香港油雞飯‧麵及日本「Tsuta蔦」拉麵，首度聯合進駐「J-Mall商場」，打造「亞洲米其林一條街」。

其他如Uniqlo、藏壽司、特力屋、星巴克等連鎖品牌亦在此區設立大型旗艦店。

還有森林系「樂樂書屋」藝文空間、「Legacy」展演空間、「All Young Wellness」舞漾生活會館、「蛋黃哥五星主廚餐廳」等各具特色的時尚名店，全方位滿足食衣住行育樂需求。

單元一位於七期重劃區旁，與中山高速公路交會西側，佔地面積約55.82公頃。近年來名宅林立，除了新成屋「沅林好樣」、「新業觀峰」、「大城仰雲」外，懋榮建設也推出「Next 1」個案，2~3房森林系時尚健康宅。 「懋榮Next 1」個案基地坐落於安和路正迎公園第一排，後有自行車道公園及未來筏子溪親水公園，低密度生活環境。

36%低建蔽率、138棵以上喬木，運用垂直綠化，讓綠意從平面躍上空中，為城市的天空，張開綠色的傘。與鄰近河岸、公園連成綠帶， 形成溫度較低的「都市冷島」微氣候。

「懋榮Next 1」個案地段優越，步行500公尺生活圈，有安和公園、協和公園、筏子溪水岸綠帶；近大都會幼稚園、協和國小、安和國中、溪西圖書館，可以陪伴孩子快樂學習，更是自住客最愛。

(中國時報)