綠能建築展 80家廠商共襄盛舉

「2018首屆台灣綠能建築展」10月26日在台中國際展覽館隆重開幕，產官學雲集，一起為綠能建築產業努力。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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空氣品質日趨惡化，人們越來越重視健康議題，因此「2018首屆台灣綠能建築展」開展，馬上吸引80家廠商250攤位參展，展出室內設計相關綠建材與技術，還有新穎的工法，努力提升國內的綠能建築產業。

由社團法人台灣病態建築診斷協會、博思達國際有限公司及台中國際展覽館共同主辦的「2018首屆台灣綠能建築展」10月26日在台中國際展覽館隆重開幕，展期從26日到29日四天，看展還有機會抽電動機車等好禮，吸引民眾踴躍前往參觀。

當天的開幕典禮產官學雲集，包括台中市府秘書長黃景茂、內政部建築研究所所長王榮進、經濟部國際貿易局副組長張淑逸、東方設計大學校長吳淑明，台灣病態建築診斷協會理事長莊燈泰，和中華民國室內裝修公會全聯會理事長陳俊明等人，並在開幕式簽名肯定台中市空氣品質改善成效顯著。

主辦單位指出，「2018首屆台灣綠能建築展」，今年還有中、日、韓等國廠商參與，現場依性質與功能分為「智慧綠城市區」、「綠裝修區」、「建築診斷區」。還有台中市政府主題館和健康宅體驗館，並以智慧、健康、節能、減碳為核心價值，邀集品質驗證通過的優良廠商，做整體形象展出，新穎的技術與最新施工工法，相當有看頭。

而台中市政府主題館以綠能生活為主軸，結合太陽能發電系統、設備及應用技術，綠色能源、環保等主題參展，讓民眾近距離了解綠能政策的推動與成果。

台灣病態建築診斷協會也針對民眾需求進行一氧化碳、二氧化碳或病菌等檢測，達到室內空氣品質管理與預防，讓參觀民眾受益無窮。

台灣省室內設計裝修商業同業公會聯合會理事長羅清源指出，空汙問題受到各界重視，許多民眾更注意室內空氣品質，藉由結合綠建築相關產業與室內設計技術，讓民眾居家環境更清新。

走進場區內的「健康宅體驗館」，立即感覺空氣變清新。欣寶科技工程執行長曾婷婷在解說時指出，透過設置在空間內的全熱交換器引進室外空氣，並經過機器淨化後、再進入室內，而屋內的髒空氣則藉由室內吸氣館抽出，搭配空氣清淨機的使用，維持空間內的空氣的清新品質。

她說，如此可以改善甲醛、TPUCO、二氧化碳、黴菌等問題，在空氣中致癌物質，能透過整套設備運作，恢復一個清新、健康的環境，是國人的共同心願。

(中國時報)

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