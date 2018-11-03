新銳建築獎 大師來評選

2018年11月03日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

「2018ADA新銳建築獎」28日邀請日本建築大師隈研吾進行決選評選，並以建築材料的創新與實驗為主軸發表演講。

隈研吾建築師與新銳建築獎決選評審團龔書章建築師、黃聲遠建築師、林芳慧建築師、與吳光庭教授一同選出本屆獲獎團隊，讓為期兩週半的「ADA新銳建築獎展覽」圓滿閉幕。

獲獎作品也在10月30日頒獎典禮盛會上，由普利茲克獎得主，雷姆‧庫哈斯(Rem Koolhaas)與評審團主席親自頒獎表揚。

東京大學教授隈研吾建築師作品遍佈世界多國，其創作與教學在國際間極具有影響力。

這次來台灣擔任新銳建築獎決選評審，除了親自到展覽現場，聆聽本屆策展人漆志剛老師導覽，深入了解每個作品外，並與年輕建築師們交流。

在演講中他更分享了個人以實驗融合構築、材料、文化、與環境的精彩作品，並於最後提出對於今年新銳建築獎的觀察。

他指出，台灣新一代的建築師在這次展覽展現了挑戰建築專業傳統定義的勇氣，同時對於七件入圍參展作品所展現的實驗性與社會性印象深刻。

兩年一度的ADA新銳建築獎是近年來台灣建築圈非常重要的獎項，只要是45歲以下的建築師，不分國籍，其近三年內在台灣完成的建築創作皆可報名參賽，目的在鼓勵台灣年輕建築師的創作。

本屆入圍名單是從近百件參賽作品中脫穎而出，作品的地點、類型、與建築師的經歷除了充分展現台灣建築的多樣性，新銳建築師們也用作品展現出台灣建築的自信。

並且透過整理新的時空脈絡，以局部與整體的創新連結關係來呼應本屆新銳建築獎的主題--“譜寫建築”。

ADA新銳建築獎由台北市建築世代會主辦，順天建築．文化．藝術中心、忠泰建築文化藝術基金會、國立臺北科技大學建築系、國立臺北科技大學藝文中心、Jr.Gang 建築研究室協辦，策展人為實踐大學建築設計學系助理教授漆志剛 Jr-Gang Chi。

(中國時報)