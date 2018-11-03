日灃映象 食衣住行一次滿足

日灃建設在豐原區推出「日灃映象」別墅，總價僅1180萬元起，已吸引自住客進駐。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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房市景氣回溫，優質個案頻傳捷報。日灃建設在豐原區推出「日灃映象」別墅，總價僅1180萬元起，已吸引自住客進駐。

台北陽明山、日本輕井澤、香港半山皆是世界都會裡的富山居，菁英層峰事業放在都心盡情馳騁，把家庭與人生安置在城市半山處，盡情享受健康樂活生活。

在豐原與潭子交會處，擁有最美風景的富山居「日灃映象」個案，基地鄰近國道4號新建潭子豐原路段，南來北往交通四通八達，還能快速接軌台74號環線，輕鬆自在暢遊台中。

再加上豐原SOGO商圈、潭子中山路商圈近在呎尺，食衣住行育樂齊全，住戶可享受離塵不離城的居家環境。讓每日生活更靠近自然，綠意多一點，PM2.5少一點，生活就是最好的養生。

除了地段優越，「日灃映象」個案產品規劃也很完美。

社區型別墅，面城觀山的座落，以四季節氣因地制宜規劃，從陽光軌跡開始思考光合作用的建築，並透過配置讓風流自由穿透社區。

中庭擁有大自然風光，充滿陽光、綠意，孕育大樹和四季花草，處處都是一方美景。

「日灃映象」個案臨路規劃緩衝區，讓社區大門進出更寬闊、行走動線更悠閒。順著天地綠幕當背景，建築如同附生大樹的鳥巢蕨，以生機盎然的姿態，迎接里仁為美的別墅生活。

主力標準戶型以四大房的規劃，更能貼近全齡化家庭的需求，只要市區小宅三房大樓價，就能享受別墅生活，「日灃映象」個案為健康山居好宅首選。

(中國時報)

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