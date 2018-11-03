耐磨易清木紋磚 成裝修新寵

2018年11月03日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

MML瑪摩麗磁獨家引進西班牙五款新品「木紋磚」，耐磨易清理，成為業界裝修新寵。

今年由深耕台灣磁磚界20餘載的「MML瑪摩麗磁」獨家引進西班牙五款新品，就是看準西班牙在磁磚發展歷史上具有深厚的文化底蘊。

西班牙不僅擁有世界最豐富的原生礦區資源、原物料優勢也強，更是歐洲最常代工磁磚的國家，讓其生產的磁磚品質聞名世界。

近年來因居家空間設計盛行大面積木地板，卻礙於難保養、不易清理為人詬病，「木地板VS磁磚」更是不少人裝修新居時常遇到的選擇。

如何在台灣潮濕多雨的海島型氣候中，讓地板鋪面兼顧木材溫潤質地與磁磚堅固耐磨特性，成為民眾一大裝修難題。

隨著磁磚數位印刷技術興起，多年打磨之下，冠以歐洲設計生產的「木紋磚」成為世界翹楚。

由「MML瑪摩麗磁」獨家引進的「木紋磚」即選用義大利數位印刷噴墨設備，設備與技術均由歐洲直送。

不僅磁磚仿木印刷擁有極高擬真度、耐磨易清理的優勢，也讓住戶可以安心使用，更兼具風格設計與美觀。

不管臥房、客廳或廚房等空間，都來營造溫潤舒適的居家氛圍。

「MML瑪摩麗磁」在台灣深耕20多年，長期協助建築師與室內設計師有效提升案場空間價值，不僅擁有總代理的優勢，更可提供多種磁磚紋理以供挑選，讓設計師可針對不同風格做調配，搭配性極強。

此次更引進另外四個新進系列，分別為經典卡拉白系列、瑪摩石系列、時尚金屬系列、柏拉灰岩系列，尺寸為60x120公分的大尺寸磁磚。

延續既有的商品規格以30的倍數為基準，設計師可以很容易做拼貼設計，營造更多設計風格搭配。磁磚紋理表現顏色飽和、自然樸實，為台灣磁磚市場新增不同的顏色款式。

(中國時報)