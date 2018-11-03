土城發光 大案2期別苗頭

2018年11月03日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「弘暉大苑」3至4房產品去化速度最快。 （創意家提供）

新北土城重劃區內的新建案「好室研研」，接待中心日式裝潢獨樹一格，日式庭園造景是一大特色。 （黃世麒攝）

「土城日月光」自帶商場影城機能，擁有秀泰影城進駐。（海悅提供）

看好土城長庚醫院即將營運、加上頂埔科技園區等就業員工居住需求，宏璟、精業、弘暉等建築開發商，繼推出「金城舞」、「土城日月光」、「弘暉大苑」1期後，2期也先後問世；此外，原深耕鶯歌、林口的丞石建設也跨足土城推案。由於區內購屋族群以年輕小家庭居多，個案公設掀起設琴房、家教K書包廂風潮，甚至還與網路書店合作設立線上線下整合圖書館。

2500坪空中花園吸睛

「土城日月光」1期繳出不錯銷售成績單後，2期乘勝追擊，2期總銷高達140億，該案郁姓專案表示，「土城日月光」自帶商場影城機能，擁有秀泰影城進駐，另社區還規畫有區內新案罕見的2500坪空中花園。由於是成屋案，吸引不少相信眼見為憑的購屋人下手買進。2期主力坪數為38、50坪，每坪單價約43至48萬，購屋族群以土城在地客為主，約占7成左右。

甲山林代銷的「金城舞2」主力坪數與1期最大不同是，規畫有適合個人、頂客族等入住的16坪、1房1廳產品，以及符合換屋族需求的46坪、4房隔局。

「金城舞2」副主委徐瑞政指出，2期基地廣達1729坪，比1期大上許多，除直接面對1500坪公園，步行約200公尺可達另1萬坪公園，鑑於主要客戶不乏新婚或子女就讀中小學的年輕夫妻，社區與網路書店「讀書共和國」合作，設立社區圖書館，除了實體書本、還有電子書可借閱，另提供3間琴房，其中2間設有電子琴，1間有爵士鼓，讓住戶免除小朋友勤練琴，擔心會擾鄰的困擾。

無獨有偶，「弘暉大苑」規畫設計上也針對年輕夫妻子女教養需求，設有3間琴房，另還規畫3間家教K書包廂，爸媽幫小朋友請家教，可利用社區公設的家教K書包廂上課,不用擔心家教進出自家不便。「弘暉大苑」專案王振驊並透露，該案2期將於12月左右進場。

祭出40萬低首付優惠

至於以總銷17億的「好室研研」，首度跨足土城推案的丞石建設，特別將該建設擅長的林園布置引進社區，其在金城路上接待中心的日式庭園景觀，即令不少賞屋人印象深刻，丞石建設副總汪正中指出，丞石建設在陽明山等地自設猶如樹木銀行、種植許多名貴植物的園圃，供應建案需求樹木，推出的新案，強調日系精工住宅，除祭出10年防水保固，另為幫助首購族成家，還規畫40萬低首付方案。

(中國時報)