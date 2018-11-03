不用跨區奔波 娛樂醫療便利通

2018年11月03日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

「以前想看電影要到板橋、中和，現在區內就有影城」、「總算有長庚要進駐，未來要到大型醫院看病，不需再跨區找了」，土城居民漸漸感受到生活環境與機能在逐漸蛻變，就近購屋、換屋意願也因而順勢提升。

海悅總經理王俊傑指出，同樣在新北，但相對板橋、中和，土城房價較便宜、好入手，另區內有65號快速道路、北二高、捷運板南線等連結各地，交通十分便捷，加上頂埔科技園區等產業聚落轉型，人口正成長，商業行為可自主，都為土城挹注正能量。

王俊傑進一步表示，之前外界傳出區內建案價位不低，但實際開盤後，成交價多在40萬上下，相對新北其他重劃區便宜。

土城暫緩發展區主要位於金城路二段兩側，屬於土城市中心位置，介於捷運海山站及土城站之間，台灣房屋土城海山捷運特許加盟店店東陳金華表示，土城暫緩發展區享有捷運便捷及近舊市區商圈優勢，是少數在市中心的重劃區。

區內整體規畫包含萬坪綠地公園，及土城醫院 BOT案（長庚醫院），且「日月光廣場」今年開幕，多家運動品牌、服飾、精品和連鎖餐廳入駐，大幅增加商業機能，和生活便利性。

「工作機會也帶動購屋需求，加上鴻海集團總部大同公司等知名企業都在周邊，讓買盤穩健！」陳金華說，由於土城價格比板橋、中永和低，加上區域利多建設，增添了土城對於自住族群的吸引力，目前周邊住宅大樓新案每坪多在每42至46萬元之間，而10年左右的中古大樓行情落在37至39萬左右。

另有代銷業者指出，由於土城長庚醫院即將營運，不少未來要到此上班的醫生護士已經提早來此區域看屋，也默默拉升區內購屋的需求。

(中國時報)