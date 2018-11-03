居家創意fu－造型單人椅 營造亮點

2018年11月03日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

現代人挑選家具注重三大要素，風格、預算與實用價值，隨著社會發展與物質擴張，Full Living 馥麗居表示，很多消費者挑選家具，希望兼顧居家風格，又保有生活高品質的條件，在客廳、餐廳、書房或臥室擺張造型單椅，不論實用性或視覺上，都有畫龍點睛的效果。

H&D居家生活館執行長張修元表示，單椅產品中，最暢銷的是休閒椅，又稱主人椅，皮革材質為首選，不僅耐用度高，清水清潔、保養簡單，消費者購買前，不妨先定義單椅的功能為何，假設用於看書、聽音樂、休息，可在人體工學上多加要求，可調整為半躺半臥的型態最適合。

若單品以畫龍點睛為訴求，張修元認為，外型就是主要考量，可展現主人的時尚品味外，大致上來說，單椅的價格差距非常大，從幾千元到10幾萬元都有，其中，以3萬元左右的價位CP值最高、銷量也較大。

Full Living 馥麗居建議，寬大舒適的包覆，有助於舒解壓力釋放，素色優質的柔軟天鵝絨、搭配細緻絎縫皮革，無論在外型或材質上，都更貼近生活本質，造型上簡約不掩大氣、材質方面善於運用異材質結合，讓單純的線條充滿細節與張力，這類型較適合低調奢華40世代的單品。

HOLA表示，透過「外觀設計」與「視覺色彩」的設計，加上個人化風格彰顯，許多小宅捨棄較占空間的大型沙發，轉向時尚小型沙發或風格單椅的2+1組合。

緊跟時尚潮流節奏，HOLA近來也推出多款高顏值單椅新品，纖細椅腳，展現單椅高挑輕巧，年輕活潑的單椅坐面色彩，營造空間層次亮點，而削薄單椅扶手、小巧省空間，讓單椅成為居家新亮點。

(中國時報)