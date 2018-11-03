退休財源 以房養老不是萬靈丹

2018年11月03日 04:11 中國時報 徐佳馨

台灣高齡化問題嚴重，政府在幾年前試圖推動「公益型以房養老」未果後，轉向由銀行推動「商業型以房養老」，加上各行庫以案例包裝，推出之後就獲得廣大爺爺奶奶們的支持，在今年年改之後，退休軍公教收入銳減，一時之間，也成為退休族的話題。

透過這類「年近70歲的富奶奶承辦以房養老貸款，抵押近5000萬元的大安區房產，富奶奶可以在未來28年裡，每個月領10萬元，不只不必搬離生活機能好的大安區，也無須看子女臉色」；抑或「94歲老阿公拿出北市大安區的房子，申辦10年期的以房養老貸款，每月多了9萬元養老金，生活開心又有尊嚴。」案例，淺顯易懂的讓民眾了解這套商業邏輯，但對一般民眾來說，更需要知道的是兩件事。

其一，這些老人家不約而同都在北市精華區。換言之，好地段的房子才會有好的退休金，若是房子先天不良，不容易期待一個老後富裕的生活品質。

其二，往後逐年升高的利息也可能產生相當壓力。姑且不說未來錢還是不是那麼好用，畢竟以房養老較一般房貸利息高，若是沒有其他生財管道，光靠以房養老，隨著利息壓力，在往後的日子也將會越來越提心吊膽。

或許有人說，老人家為何不思考「大屋換小屋」、「一宅換兩宅」或是「賣屋住進養生村」等其他選項。不可諱言，若是選擇「以房養老」的老人家，大多較為保守，「以房養老」除了讓老人不用搬遷熟悉的居住環境外，每月領現的安全性絕對高過老人家身懷巨款卻胡亂投資。

只是，銀行也不是盞省油的燈，以房養老在房地產難見暴漲的未來，如何兼顧獲利與風險？在集客熱潮後還能不能看到牛肉？這都是羨慕之外最要緊的事。

至於這些年持有房產增值，抑或者是不只一屋的長輩來說，在眼下當然是一個可以納入思考的選項。對還沒有進入退休安養的旁觀者而言，未來很難說，早點以穩健投資創造固定現金流，練就一身無須上班也能「謀財」的本領，才最實在。（筆者為住商不動產企研室經理徐佳馨）

(中國時報)