永慶逆勢擴點 年底展店130家

永慶房屋董事長孫慶餘致詞時表示，永慶房屋將會永保初心、穩定前行，持續做帶動產業向上的力量。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
永慶房屋2日舉行30周年慶記者會，宣布在年底將新展24店，全集團預計在年底挑戰新展店130家，逆勢展店大搶市占率，董事長孫慶餘（前排中）和各級主管以及新任的24位店長一同舉行宣誓儀式。（趙雙傑攝）

近3年全台累計超過700家房仲店關門大吉，但永慶房產董事長孫慶餘昨仍大氣宣布，永慶房屋年底前將在雙北再展24家新店，全集團（含台慶不動產、有巢氏房屋）更預計在年底前挑戰新展店130家目標。

上網找房 領先業界

永慶昨舉辦「永慶30周年全面領航」記者會，除董事長外，永慶房產集團業務總經理葉凌棋、永慶房屋總經理吳良治也帶領24家新展店店長出席。孫慶餘在記者會上表示，2002年成立永慶房仲網時，當時消費者根本不知道什麼網站，也不知道可以上網找房子，是永慶首先在電視打廣告教育消費者。

他在2015年就預見房市將反轉向下，提出「人才多元化」、「服務在地化」、「管理彈性化」等策略三箭，鞭策永慶房屋經營團隊進行一連串變革。當時在面臨市場不佳，同業紛紛增加工時的情況下，永慶反其道而行，推出「彈性工作8小時」制度，引起業界譁然。

成交市占 邁向4成

孫慶餘說明，企業要永續經營，除不斷為客戶推出更好、更貼心的服務外，更需時時以員工為本，為員工打造能夠成就人生夢想的職場環境。永慶房屋的目標，是希望消費者「因為永慶，更加圓滿」，自然也希望第一線房仲經紀人，因為永慶這份工作，找到更圓滿的人生。

在策略三箭變革下，孫慶餘成功讓永慶房屋的成交市占從不到2成，到現在已突破3成，並且朝4成邁進。

今年永慶房屋在雙北市預計新展24家店，集團在全台的新展店數預計將達到130家，全台店數市占已突破3成，在全台19個縣市三品牌總店數奪冠。其中，在新竹店數市占更突破50%、高雄也達45%。

實境帶看 即時解答

永慶房屋在市場上也一直以科技創新聞名，消費者從早期得靠電線杆、布告欄上的紅紙條找房，在永慶帶動下，現在普遍的「網路看屋」、「行動看屋」都是由永慶率先提出的看屋模式。今年初，永慶更推出「實境找房」創新專利服務，讓消費者在家透過「永慶快搜APP」，就能藉由Google街景先體驗生活圈，再透過環景照片看物件。

上個月更向全球發表「實境Live賞屋」新服務，實現「多人、異地看屋」，透過網路就能與永慶房屋經紀人連線，由經紀人實境帶看解說，即時詢問即時獲得解答。

(中國時報)

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