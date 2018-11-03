8年級生做店長 年薪破百萬

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中國時報
／台北報導

永慶房屋北部大舉擴店，一口氣增新店24家，龐大展店服務需求，讓永慶房屋持續擴大招募菁英人才，也給年輕人很大升遷機會，昨記者會亮相的24家新店長中即有4位8年級生、2位女性。

永慶房屋總經理吳良治表示，為讓年輕人可以無後顧之憂學習，提供第一線業務新人前9個月保障每月5萬元、共45萬元的保障，再加上有完整的教育訓練與團隊合作文化，協助新人快速上手。

陳資涵，83年次，目前只有24歲，護校幼保科畢業，早年父母離異，靠阿嬤一手扶持長大，4年前來永慶面試時，身上只有2000元現金，窮到連一雙皮鞋都沒有。但現在，她即將接任永慶關渡中央店店長，年薪將破百萬。

她昨開心說，感謝永慶完整的教育訓練、前輩帶領，讓她比起以前同學薪資來得高，滿幸運的。今年10月她第一次帶阿嬤出國到日本北海道旅遊，讓阿嬤很開心，也向她們證明自己有能力可以顧好自己。

吳良治進一步說明，永慶房屋不同於一般房仲品牌，還在拚高工時，早在2015年，永慶房屋就推出「彈性工作8小時」三班制，以科技優勢做為後盾，幫助同仁提高工作效率，又能滿足客戶需求，真正讓同仁能「聰明工作、健康生活」。事實也證明，實施後，永慶房屋第一線經紀人工時雖較過去下降20%，但業績卻逆勢成長30%，離職率更創新低。

(中國時報)

永慶逆勢擴點 年底展店130家

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