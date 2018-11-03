女足集訓加薪5倍還先發餉 國腳、教練很有感！

雅加達亞運表現精彩的守門員蔡明容，再度隨中華女足出征奧運資格賽。（李弘斌攝）

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中國時報
／綜合報導
東京奧運女足資格賽小檔案

中華女足今年在暌違20年後重返亞運4強，集訓期間曾被拖欠3個月的訓練費。不過中華足協理事長邱義仁上任後著手提升國腳待遇，選手零用金從過去每日200增至1000元，總教練則增至每日4000元，還在中華女足出征塔吉克參加奧運資格賽的前一天就發餉，讓球員們「超有感」！

奧運資格賽 中華女足6日首戰地主塔吉克

「踢代表隊這麼久，從來沒有先領過訓練費的！」奧運女足這次最資深的國腳賴麗琴說：「以前發生太多次薪水太少、太慢給的問題，造成選手生活困難，亞運結束有提出一些問題，也獲得改善。當然也希望有更好的措施，讓出社會的選手能更放心的把自己交給代表隊，才能沒有顧慮全力投入！」

過去各級運動代表隊根據「全國性體育團體經費補助辦法」，選手集訓的日常零用金僅補助每日200元，練1個月只能領6000元，飽受外界批評。

零用金差額 足協自籌補貼

教育部今年7月23日通過修正條文，選手每日補助增至400元，教練增至每日1200至1600元，足協則要在政府補助之外，自籌款項替選手「加薪」。

「其實總教練每日4000元，我們有算過，比原本的1600元多的部分，差不多是在大學任教找人代課的每日鐘點費。」足協祕書長方靖仁指出，不少國內教練有正式教職，增加的部分至少讓他們來協助代表隊時， 不必自掏腰包貼錢。

總教練顏士凱帶領中華女足出征奧運資格賽。（李弘斌攝）

另一方面，這次奧運女足隊備戰時間倉卒，邱義仁為了請顏士凱出馬，還親自拜會醒吾科大校長周燦德。「校長也跟邱理事長提到待遇問題，說談錢庸俗，但錢也代表一些價值，很高興這次選手、教練待遇能獲得協會重視。」

邱義仁親邀 顏士凱掌兵符

其實待遇上的尊重是該有的，畢竟這些國腳真的有心，資深後衛林雅涵說：「很多人踢完亞運都說要退役了，結果被徵召還是捨不得。我覺得我們自己也捨不得離開（國家隊），畢竟踢了這麼久，是真的愛啊！」

(中國時報)

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