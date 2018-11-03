奧運資格賽 中華女足6日首戰地主塔吉克

旅外好手余秀菁接下隊長重任，領銜10名亞運國腳出征東京奧運首輪資格賽。（李弘斌攝）

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中國時報
／綜合報導

中華女足今年在雅加達亞運拿下殿軍，為20年來最佳成績，10月30日晚間再次踏上征途，由旅外好手余秀菁領銜10名亞運國腳，前進塔吉克參加2020東京奧運亞洲區首輪資格賽。總教練顏士凱說：「此行目標就是踢出我們應有的水準，拿分組第1！」

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中華隊經阿姆斯特丹、伊斯坦堡轉機，長途跋涉30小時，才於塔吉克時間31日上午6時抵達下榻飯店。顏士凱表示，天氣比想像中冷，氣溫約在攝氏5至8度左右，而且下雨，有愈來愈冷的趨勢。

抵達塔吉克後，中華隊於11月1日開始進行首次室外練習，抗溫、保溫變成訓練中的重要課題。顏士凱表示，目前整體來說，氣氛很不錯，球員非常有「比賽」準備的概念，也專注的在與教練的戰術做配合。

奧運女足資格賽首輪取分組前2與兩支戰績較佳的分組第3晉級，A組4日開踢，中華隊首日休兵，6日對上地主塔吉克，其餘分組對手包括蒙古、新加坡與菲律賓，中華隊實力算是最強，出線關鍵就是打出自己應有的戰力。

儘管亞運隊長王湘惠因故無法參賽，但她在北控鳳凰女足的戰友余秀菁沒有缺席，也接下隊長重任，當家門神蔡明容、中後衛林雅涵，以及亞運主力先發賴麗琴、李綉琴、陳燕萍、劉千芸都入列。顏士凱表示，中場陣容算完整，可能要調整部分中場球員去踢邊後衛，中後衛缺人，也徵召「足球甜心」張愫心頂上。

效力於對岸北控鳳凰女足的余秀菁表示，由於亞運後不少球員投入職場，比較擔心強度不夠。幸好主力陣容配合已久，顏士凱過去也曾是教練團成員，大家的想法一致，默契不成問題。

(中國時報)

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