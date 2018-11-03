球品太差 馬恰多嚇跑名門

2018年11月03日 04:11 中國時報 盧品青 ／綜合報導 ／綜合報導

馬恰多在世界大賽G3自以為敲出全壘打，站在本壘沒認真跑壘，最後球打中全壘打牆，卻只能上到一壘。（法新社資料照）

大聯盟年底自由市場上最出格的人物就是道奇游擊手馬恰多， 從攻守數據來看他是不折不扣的猛將，然而他在今年季後賽的惡劣球品似乎開始侵蝕他自己辛苦打出來的身價。馬恰多正是這樣的爭議人物，他近來引人詬病的至少有四大罪行：

一、跑壘下流

道奇對決釀酒人，馬恰多一次跑二壘時演出低級滑壘，對著二壘手直鏟過去，被主審裁定強制雙殺。另一次是馬恰多跑一壘被封殺，經過壘包時還故意踢了一壘手阿奎拉的後腳跟，引爆兩軍衝突，挨罰1萬美元。

二、盜取暗號

世界大賽第2戰，馬恰多利用站上二壘的機會盜取紅襪捕手暗號，偷偷轉譯給打者普伊。儘管紅襪教練發現了，卻不敢打斷投手的節奏，果然普伊擊出平飛安打，馬恰多跑回本壘得分。

三、態度散漫

世界大賽第3戰，馬恰多揮出一支深遠的飛球，他以為是全壘打就慢慢走，結果球撞到外野圍牆，他才很不甘心地開始跑，讓一支長打白白變成一壘打。大敵當前，總教練羅伯茲不敢罵人，使得馬恰多依然故我，甚至一邊跑壘一邊吹泡泡。

四、挑釁球迷

如果說卑劣的手段是為了贏球，事後也不該那麼囂張。馬恰多對於外界批評置若罔聞，還自我感覺良好：「大家會噓我是因為我很強，最強的人都會獲得很多噓聲。」他站上壘包時還不忘做手勢挑釁對方球迷，來噓我啊，噓大聲一點！

馬恰多與陳偉殷2012年同於金鶯登上大聯盟，殷仔4年46勝簽了肥約，也是多虧馬恰多的火力支援。加上馬恰多去年低級滑壘鏟傷紅襪二壘手派卓亞，讓替補的林子偉獲得更多上場機會，對於台灣球迷來說，馬恰多或許還不是特別壞的人。

平心而論，馬恰多是三壘金手套又能守游擊，每年繳出30轟，估計有年薪3000萬美元的身價。然而他季後賽的荒唐行徑讓洋基、紅雀這些名門球隊紛紛考慮縮手，他現在或許也悔不當初吧。

(中國時報)