悲情柯蕭分手道奇？今揭曉

道奇王牌柯蕭的冠軍夢再次破滅，是否執行合約中的逃脫條款，加盟其他有奪冠機會的隊伍，使他陷入長考。（美聯社資料照）

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中國時報
／綜合報導

大聯盟自由球員市場會否加入賽揚獎左投柯蕭這條大魚，今天凌晨將有最後答案。柯蕭將決定是否執行合約中的「逃脫條款」，離開道奇加入其他能夠奪得世界大賽冠軍的勁旅，即使這樣一來，犧牲的可能是他未來兩年的荷包收入！

30歲的柯蕭與道奇的7年總值2.15億美元合約，已經走完第5季，若合約繼續走完，明後年還會有6500萬美元的薪水落袋。但柯蕭卻為了是否執行合約中的「逃脫條款」，成為自由球員而傷腦筋，甚至請道奇多給他兩天思考，原本美國時間11月1日就得決定是否執行逃脫條款。

逃脫條款是對勞方有利的設定，如果該球員行情看漲，可以選擇去自由市場爭取更高薪的肥約；如果行情不好，就留在母隊把原本的合約走完。

柯蕭是3屆國聯賽揚獎得主，但近3季他開始受到傷勢困擾，無法健康投滿全季，配球也改以變化球為主。加上年逾30，要在自由市場拿到平均年薪3250萬的複數年合約，難度非常高，如果不是想拿冠軍戒指，留隊絕對是對他荷包最有利的選擇。

柯蕭在2006年首輪選秀被道奇挑中，卻一直與世界大賽冠軍無緣，這次又連兩年在世界大賽失利，讓柯蕭不得不思考，下一步怎麼走最可能圓夢。

韓籍左投柳賢振已經成為自由球員，倘若柯蕭又決定離開，對道奇投手戰力將是極大衝擊。屆時他們可能對柯蕭開出1年1790萬美元的「合格報價」，儘管柯蕭不可能接受，至少能讓道奇從柯蕭未來的新東家拿到1個選秀權補償，彌補一點損失。

(中國時報)

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