山老鼠橫行 千年扁柏剖膛肚

2018年11月03日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

鄭姓主嫌租用套房、民宿，收留多名逃逸外勞為其盜伐林木，賺取不法利益。（盧金足攝）

山老鼠集團以後背林木方式，偷運下山。 （盧金足翻攝）

千年巨木慘遭山老鼠無情砍伐、開膛破肚。 （盧金足翻攝）

可惡山老鼠！台中警方2日宣布破獲以鄭姓男子為首的盜採集團，查獲上百萬台灣扁柏原木、藝品，以及土造長槍和安非他命毒品等，其中連神木級、樹齡達千年以上的珍貴台灣扁柏也慘遭開膛破肚，盜伐集團包括台籍嫌犯及逃逸的越南籍移工共22人，不法獲利高達1500多萬元，警訊後，已依違反森林法等罪嫌送辦。

珍貴林木做成的藝品，香氣、形狀奇特，為國人喜好的收藏品，助長山老鼠集團冒險從事盜伐。林務局東勢林區管理處今年初在大甲溪事業區清查山地林木時，發現多棵千年巨木慘遭山老鼠無情砍伐、開膛破肚。

切豆腐刀法 巡山員痛心

巡山員發現，1棵生長在台中市與南投縣交界處，海拔高達3000多公尺的台灣扁柏，需10人以上手牽手才能環抱住的巨木，也被山老鼠像切豆腐般一塊一塊切割，讓巡山員痛心不已。

台中市警局和平分局6月間在台8線攔檢查獲越南籍逃逸外勞，並起出盜伐台灣扁柏，總重171公斤，但在查捕過程中，有多名盜伐集團外勞、以及台籍嫌犯跳入山溝逃逸。檢警組專案小組歷經4個多月追查，發現27歲鄭姓主嫌組成的盜採集團，從年初即盜伐台中、新竹等高山地區千年以上神木。

吸毒提神 嗆伐樹非殺人

警方追查發現，鄭嫌於山區附近租用套房、民宿，藉此收留多名逃逸移工為其盜伐林木，為賺取不法利益，還要求移工進入深山盜伐千年巨木後，以後背方式偷運下山，並因每次上山盜伐需3到5天，還提供安非他命提神和攜帶長槍打獵。

警方動員大批警力查獲鄭嫌等22人到案，其中15名台籍、7名越南籍，查扣台灣扁柏等一級管制木總重約827.5公斤，以及安非他命毒品、土造長槍、槍枝紅外線瞄準器、盜伐林木用背包、電鋸等。

鄭嫌落網後，竟向警方嗆說「只是砍伐樹木，又不是殺人放火」，讓警方搖頭，訊後將全案依森林法、毒品、竊盜等罪嫌送辦。

(中國時報)