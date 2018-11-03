新聞透視－剽悍北越幫 1刀1繩就出工

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中國時報

國內的山老鼠集團，近年來陸續「聘用」逃逸的越籍移工，台灣人則藏身幕後負責接送、銷贓，越南幫又以北越人較為剽悍，帶著1把開山刀、1條繩子就敢入山盜伐，碰到巡山員時還敢揮刀逼退對方，而因摸黑熬夜砍樹，很多越勞都習慣吸毒提神，引發治安問題。

目前越南籍山老鼠主要在中南部一帶活動，花東地區因擔心容易曝光較少，這些逃逸移工，平時散在各工地做黑工，要盜伐時再由台灣人招集，通常一團就是5至7人。

國內山老鼠會在入夜後開車將眾人載到入口，有的還會提供安非他命讓他們路上「提神」，接著就上山作業，據指出，越南分南北越，但北越剛猛剽悍，什麼鉤繩、輔助繩、保護器各種裝備一概不要，只帶一刀一繩就敢入山。

他們通常要走2到3天，抵達後開始盜採，1名越南山老鼠可背約50公斤的木頭，接著又走下山，過程中若遇到巡山員，因為成群結隊根本不怕，有的甚至還會揮刀恐嚇，台灣人則開車在入口偏僻處等候。

專責查緝的保七總隊指出，50公斤檜木、杉木，黑市轉銷價大概為10萬元，越籍移工則按天算工錢，通常是1天3000，每趟通常可拿2萬多元左右的酬勞，分裝上車後越南人返回藏匿點，等待下次的招募。

檢警初估目前越南山老鼠約占2成多，且因伐木是重勞力工作，一不小心就受傷，但為了賺錢，有時不慎摔落受傷，同夥也沒空管他，只能簡單包紮，爭取時間繼續盜伐，在陰冷漆黑的山林中，上演一幕幕的移工亂象。

(中國時報)

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