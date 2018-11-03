夫妻偕病母輕生 媳婦獲救

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中國時報
／台中報導

50歲鄭姓男子疑似經商失利，欠下鉅額債務，前天與48歲妻子和71歲久病的母親在住處一起吞藥自殺，未料，其妻晚間10點半醒來，發現丈夫和婆婆已沒氣息，打電話求救，警消到場時，鄭男與其母已無生命徵象，鄭妻送醫後恢復意識，檢方相驗後，將朝加工自殺罪嫌偵辦。

警方調查，鄭姓男子和陳姓妻子婚後沒有生小孩，平時母親同住在台中某大樓內，鄭男疑似投資失利，連同房貸約負債800萬，夫妻被債務壓得喘不過氣，加上鄭母失聰又有慢性病，平時以輪椅代步，由外籍看護照護，3人前天協議自殺，先請仲介公司召回看護，隨即服下安眠藥並燒炭輕生。

不過，陳女卻在晚間獨自醒來，發現身旁的丈夫與婆婆已氣絕多時，打電話向仲介公司求救，警消趕到將陳女送醫，經急救後恢復意識，警方現場採證並未發現打鬥痕跡，但有大量安眠鎮定藥物，並有燒炭痕跡。

3人送醫後，鄭及母親均不治，陳女雖恢復意識，但因一氧化碳中毒，並有輕微嗆傷，仍在加護病房觀察治療。陳女向警方表示，他們原有房貸600多萬，不料丈夫投資失利，再增貸200萬元，債務壓力讓2人喘不過氣，而婆婆長年生病、行動不便以輪椅代步，也有厭世之意，3人才會選擇一起走上絕路。

鄭男弟弟表示，平常鮮與哥哥聯絡，媽媽都交由哥哥請看護照料，沒想到會發生憾事。鄰居則指出，這對夫妻和大家互動良好，經常手牽手出外散步，先前未發現任何異樣。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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