賴香伶出院 李明彥收押嗆絕食

北市勞動局長賴香伶。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導

男子李明彥以鋼筋攻擊北市勞動局長賴香伶，經檢方複訊後，昨向法院聲押，法官認為李明彥涉犯妨害公務、重傷未遂等罪犯罪嫌疑重大，對公務機關憤恨心態，從偏激言論及舉止升級為實際暴力行為，有事實足認他有反覆實施傷害罪之虞，裁准羈押，李當庭激動說要絕食，隨即被解送看守所。

檢方昨清晨6時聲押李明彥，法官近中午開庭，法官認為，李在個人訴求獲滿足前，無從消弭對相關公務人員再為傷害犯行的動機，也沒有其他手段替代羈押，所以裁准羈押。

至於被打的賴香伶，昨也在勞動局、院方人員陪同出院返家休養，賴香伶表示，雖受到驚嚇，但不會因此被打倒，休養後會繼續與市府跟勞工朋友一起打拚。

她說，回想整件事情，可能對話上不是很清楚，這部分會再跟社會溝通，強調勞動局同仁跟自己都盡很大的努力，若李男不滿結果，應該從制度及結構調整方面下手，而不是用暴力手段表達訴求。

她並在臉書發文，指李對於體制的不滿可以理解，但不能接受他用暴力手段表達訴求，制度問題面對社會公平，過程中不見得人人滿意，「但在其位就有責，我們不會被這個事件影響對勞動體制改革的職責。」

醫院表示，賴香伶傷口已更換人工皮，傷口也逐漸消腫，傷口預計1、2周癒合。

(中國時報)

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