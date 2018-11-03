謝立功開炮 林右昌譏老古板

基隆市長林右昌2日在競選總部與媒體進行茶會。（李怡萱攝）

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中國時報
／基隆報導
謝立功認為，林右昌上任以來以人工電話「1999」取代「全民有約」無法符合全民所需。（謝立功競選總部提供）

基隆市長今年選情淡，但隨著大選腳步逼近，藍綠雙方終於有火花，國民黨候選人謝立功2日指現任市長林右昌上任後取消「市民有約」、大幅汰換基隆局處首長。對此，林右昌反擊，「發言比國民黨在市議會裡的質詢還差」，連市議員都不如，「難怪國民黨的人不挺他！」

謝：首長多空降部隊

基隆市長林右昌昨下午2時在競選總部與媒體進行茶會，宣布「不懸掛個人看板、不插旗、也不掛布條」，對手謝立功不甘示弱，在下午1時30分開記者會痛批林「假面全民市長」，他認為，林右昌上任以來靠人工電話「1999」取代「全民有約」，無法符合全民所需。

此外， 林右昌抱怨前市長卸任時只留2個缺，很難開展市政，但副市長林永發、民政處長王榆森、社會處長吳挺鋒等多位首長都是「空降部隊」，光是機要祕書就換了3位，質疑市府用人不當。

對此，一向對謝立功炮火「冷處理」的林右昌難得重炮反擊，指謝立功的發言「比國民黨市議員在市議會裡的質詢還差，難怪國民黨的人不挺他！」

林：發言比議員還差

他建議謝立功將市議會的質詢影帶調出來看，「市民有約」已經沒有縣市長有在做，時代在改變、在進步，不要用老古板的思想應付現代。雖然「市長有約」已經取消，但他在外的時間比在辦公室內的時間還多，無時無刻都在接觸市民，並非一定要「市民有約」才能解決問題，

林右昌質疑，新的市長上任更換局處首長有何不對？但他也遵循幾個原則，第一、基隆子弟優先，第二、有中央歷練，這些都能為基隆帶來新的能量跟資源。副市長林永發、教育處長陳素芬、機要祕書陳靜萍、民政處長王榆森都是基隆人，表現也都非常好，要求謝立功不要再講「離譜的事情！」

(中國時報)

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