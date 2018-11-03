侯要用單純力量對抗奧步

侯友宜（前排右）2日上午前往永和區六合市場掃街拜票，支持者送上菜頭、蔥。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

新北市各大宮廟宗教團體2日在侯友宜競選總部成立挺侯後援會，侯友宜強調自己是在嘉義朴子媽祖廟埕長大，面對選戰邁入倒數階段可能接連出現奧步，侯友宜說「對壞人要霹靂手段、對好人要菩薩心腸」，這就是他單純的力量，他會繼續向前行。

宮廟宗教團體力挺

昨後援會成立，包括議員周勝考、林國春，以及候選人江怡臻、葉元之都到場，現場雖然天公不做美，但支持群眾不畏風雨，將現場擠得水泄不通，眾人戴上沐浴用手套，大比「YA」，高喊「侯友宜凍蒜」。

侯友宜致詞時表示，他在新北市7年多，宗教團體的需要他了然於心，未來包括寺廟合法化、團結宗教並傳承宗教文化、與宗教團體一同教化人心等，他會全力以赴，只要需要侯友宜，他就會用最大力量跟大家站在一起。

侯友宜說，一個市長應該展現高度和態度，老縣長無法去承諾保護市民的身體健康，以及對環境生態的態度，選舉過程又做了很多枝枝節節的口水戰，「其實沒多大意義」，侯友宜也重申，他從來沒有拒絕過辯論，希望老縣長先把他的態度跟高度講出來，再來談辯論。

侯友宜說，不管對手用什麼「奧步」，他都會用正向力量對抗，以無招勝有招，做人問心無愧。

下午同濟會也在同個場子成立後援會，侯友宜致贈各區主席顧問聘書、小旗及戰旗。侯友宜說，同濟會長期關注長輩及兒童議題，這也是他所關心的，未來他會努力延續好的政策，如老人共餐、銀髮俱樂部、社區關懷照顧據點，國家碰到困難時匹夫有責，不論民調高低，1124請大家一定要出來投票。

同濟會後援會助陣

苗栗縣議員黃月娥、嘉義市議員候選人林雪峰也特地在同濟會後援會成立典禮結束後，找侯友宜拍宣傳照，展現超高人氣。此外，號次同為3號的新北市議員陳明義、林國春、陳鴻源組成「333連線」，也與侯友宜合拍宣傳照。

(中國時報)

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