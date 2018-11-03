百里侯搶客家票 決勝關鍵

2018年11月03日 04:11 中國時報 徐養齡 、 呂筱蟬 、邱立雅、 陳慶居 ／綜合報導 、邱立雅、／綜合報導

新竹市長林智堅（前右三）透過政績搶攻客家票源。（徐養齡攝）

全台客家人口多達453萬人，其中新竹縣、苗栗縣、桃園市為客家人口比例最高的前3名縣市，新竹市也高居第5，鄭文燦、林智堅搶攻下使藍營客家票倉出現鬆動，藍營則力求反撲，如何爭取客家認同感，成為桃竹苗百里侯決勝關鍵。

候選人都是客家人

新竹縣客家族群占全縣人口約7成，半年多前在參選人選還「模糊不清」時，到處可見「客家人選客家人」紅布條，顯見客家族群票仍是大宗。隨著新竹縣越來越多外來人口，以及年輕一代對於族群意識漸趨薄弱，客家票政黨色彩模糊，下屆縣長選舉4位候選人都是客家人，選戰打法也不侷限在客家族群。

苗栗縣客家族群約占總人口數的65％，遠高於全國的19.3％，歷屆在藍綠對決的選戰，苗栗縣客家票支持傾向仍藍大於綠。下屆縣長選舉「雙徐」徐耀昌、徐定禎都是頭份客家人，勢必再度上演搶攻客家票源且更激烈戰局。政壇人士分析，就縣長選舉的支持傾向，挺藍大於挺綠的基本盤，評估應「一如往昔」不會有太大變化。

桃園拚個人執政魅力

南桃園客家選區向來是藍大於綠，以這屆市長吳志揚與鄭文燦選票分析，在中壢、平鎮、楊梅及龍潭選區，藍營得票數約5成2，稍勝民進黨。地方人士分析，鄭文燦經過4年執政，對於客家區有許多積極建設，客家族群雖然不認同民進黨，但仍傾向於鄭文燦的個人執政魅力，會把選票投給他。

竹市五五波 民心思變

新竹市客家人口約13萬人，約占總人口3成，主要集中在關東橋地區，過去被視為藍營票倉，藍、綠比例呈6比4，不過本屆市長大選，許明財與綠營幾乎打成平手。東區市議員曾資程分析，早期立委選舉藍營能拿到7成客家選票，但林智堅年輕形象廣受青睞，藍綠拉成接近五五波，看得出民心思變。

(中國時報)