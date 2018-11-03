選戰白熱化 藍綠選將踢館

2018年11月03日 04:11 中國時報 吳敏菁、林欣儀／綜合報導

民進黨台中市議員候選人謝賢（中）率領民眾，到國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部前抗議。（林欣儀攝）

國民黨彰化市長候選人張東正（右三）、議員曹嘉豪（右二）、劉淑芳（右一）就高架化議程延期要請教縣長魏明谷，縣府工務處長林漢斌（左）說，資料已備齊送國發會。（吳敏菁攝）

選戰白熱化，藍、綠到對方陣營去「踢館」！國民黨彰化市長候選人張東正等質疑鐵路高架化國發會審查延期，2日到縣府抗議，要求彰化縣長魏明谷說清楚；民進黨彰化市長候選人林世賢等則到王惠美總部下戰帖，要求接受空汙政見的辯論。

藍營關切鐵路高架化

藍營張東正、縣議員曹嘉豪、劉淑芳昨赴縣府廣場，抗議10月18日國發會排定高架化議程延宕，10月24日國會發主委陳美伶答覆王惠美質詢說「等補齊資料才能開會審查」；算算已9天，特來縣府關心「資料送出了沒？」並直上縣長室，要請教、督促縣長。

彰化縣副縣長林明裕表示，魏明谷任內提送可行性評估，高架化才有重大突破進展，行政院長賴清德已公開宣示「一定會做」，不存有無啟動的議題，呼籲王惠美和國民黨撤回在司法院大法官的前瞻基礎建設釋憲案。

綠營林世賢、和美鎮長候選人陳文彬等也到王惠美總部下戰帖，痛批彰化人在反彰化火力發電廠、反國光石化時，國民黨何時和彰化人站一起？不滿國民黨只以反空汙口號，要求接受防治空汙的辯論挑戰。

王惠美表示，她一直關心空汙議題，為了彰化空氣品質受中火、六輕等影響，還到中火去抗議，抗議的人找錯對象。

批大里空汙嚴重惹議

因認為國民黨台中市長候選人盧秀燕日前「大里空汙最嚴重」的說法是在抹黑大里，民進黨台中市議員候選人謝賢2日也率近20名支持者到盧總部前抗議，指台中火力發電廠的興建是在國民黨執政期間，是國民黨汙黑台中的天空，要求盧1周內道歉。

盧秀燕總部表示，能理解有些候選人因選情低迷，必須要搏版面，但也期待候選人能夠多多重視台中空汙問題，尤其大里、霧峰空汙嚴重是經市府政務官認證，應該多關注議會質詢與民眾心聲。

(中國時報)