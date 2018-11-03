嘉市選前之夜 空拍機要管制

2018年11月03日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市傳統的「選前之夜」是各陣營候選人造勢比聲量、拚人氣的活動，選委會已規畫4位市長候選人「三分天下」的集結點，當晚加強管制空拍機在上空盤旋攝影、禁播電子鞭炮音效，活動於22時結束時播放《晚安曲》散場送客，是首創之舉。

市長候選人 抽籤分區

年底大選投票日逼近，嘉義市選前之夜循往例於23日晚上在噴水圓環舉行，選委會上月30日召開協調會，4位市長候選人團隊參加，抽籤決定黃敏惠在A區於中山路及吳鳳北路口集結，徒步至圓環光華路側；蕭淑麗在B區，於中央廣場集結，走至中山路側；涂醒哲在C區，於中山路及民生北路集結，走至文化路側；黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統與涂醒哲同區。

嘉義市選委會表示，活動現場不能施放電子鞭炮音效聲音，管制空拍機在上空盤旋拍攝，此次因有候選人建議播放音樂以沉澱熱鬧的氣氛，22時活動結束之際播放《晚安曲》，宣導群眾散場。

雲梯作制高 掌握動態

警方表示，選前之夜當晚在噴水圓環規畫以消防車駐守、區隔各候選人的遊行隊伍，利用雲梯車作為制高點掌握動態，加強維護秩序。

選委會2日公布公辦電視政見會場次，17日下午1時30分東區議員候選人政見發表會，21人每人15分鐘；18日上午9時市長候選人政見發表會，4人每人24分鐘，下午1時30分西區議員候選人政見發表會，22人每人15分鐘。

(中國時報)