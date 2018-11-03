屏8前議員入監 轟被打壓

2018年11月03日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

2014年屏東縣議長賄選案，最高法院判決8名國民黨議員集體行收賄確定，2日入獄服刑。8人上午到屏東地檢署報到，不少支持者前來相送，大喊「司法不公、政治迫害」，大家抱頭痛哭，8人都質疑先收到發監通知再收到判決書不符程序。

發監通知 比判決書早到

前屏東縣議員王志豐、潘裕隆、顏金成、潘政治、李冀香、陳昭忠、陳美瓊、歸曉惠等人涉屏東縣議長賄選案，最高法院判決，潘裕隆2014年12月從日本北海道、屏東將7名議員接到台中，安排住飯店，發放每人1萬8000元賄款，吃餐廳、置裝，並招待按摩，分別被判刑4年至3年2個月刑期。

2日入監執刑，一大早就有不少支持者群聚在地檢署門口相送，8人陸續到場，支持者悲從中來，相擁而泣。潘裕隆表示，10月25日判決出來，隔天就收到發監執行，但一直到11月1日才收到判決書，這符合司法程序嗎？完全沒有給他們尋求司法救濟的機會。

8人都質疑，這判決是民進黨政府的政治操作，為了打壓國民黨議員。潘裕隆表示，聽說判決出來前1個多禮拜，總統蔡英文曾打電話詢問下屆民進黨議員是否會過半，接著判決馬上出來，明顯就是為了下屆議長選舉考量。

年底選戰 找到託付人選

對於8人質疑先收到發監執行書才收到判決書，不符合司法程序一事，屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，並非一定先要收到判決書才能發監執行，只要判決確定後檢方即可啟動執行作業。

她說，因為這個案件是社會矚目案件，判決確定後就啟動防逃機制、限制出境，加上是選舉期間，共有8人必須24小時監控，警力人力不足，地檢署審酌案件依法辦理，若受刑人不服可依循法律管道提出救濟。

王志豐、潘裕隆、陳美瓊都已投入年底縣議員選舉，歸曉惠也投入三地門鄉長選舉，據了解，入監前4人都已經找到「託付人選」，將選票轉移。另外顏金成、潘政治、李冀香雖未投入選舉，但都已有家族人士投入年底議員或鄉長選舉。

(中國時報)