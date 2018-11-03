小野看柯P 4年後票更穩

小野（右）2日上廣播節目接受專訪談選情。（節目製作單位提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

作家小野（李遠）擔任現任台北市長柯文哲競選總幹事，他2日上廣播節目接受專訪談選情，他直言，4年前柯文哲的確是憑藉洪仲丘事件、太陽花學運、大埔事件等一連串群眾運動的潮流所推上去，但4年後的現在，當時的熱情會冷卻，只是原先柯的支持者並不會改去支持其他人，而是變得更理性、會感受到柯任內台北市的改變，「這些票是穩定的」。

小野指出，4年前與現在，柯文哲陣營在網路上的選戰打法基本上應是差不多的，因為柯文哲滿相信這個，即便現在有「韓流」，但在他看來，韓國瑜和柯文哲完全不像，韓國瑜完全就是政治人物，柯文哲真的是素人，進入政壇時間非常短暫。

小野說，實際上柯文哲只打過一次選戰，且2014年可以說是靠著民進黨、公民力量；至於4年後這股力量對柯文哲是否還是有期望？小野篤定回答「有」，他認為，熱情會冷卻，但這不是說去支持對手，而是對政治沒這麼狂熱、會理性溝通，且前面的熱情沒辦法證明柯文哲會做事，所以，實際上這4年他做了什麼，「會投他的是感受到改變的，這票是穩定的」。

小野還說，對手製造柯文哲想選總統、是個有野心的政治人物，這是負面的（形象），他可以保證，柯即使沒選上也未必就去選總統，搞不好哭著說不幹了（退出政壇），強調柯並不是像有些人指的很有野心，「有時候還會很像小孩子、會意氣用事」。

另外，談到自己這20多天來的「總幹事人生」，小野說，柯文哲一發布由他擔任競選總幹事，所有媒體都說他是小白兔到政治叢林，怎麼鎮得住柯文哲競選團隊？「我很不服氣！」以前在包括台視、華視許多大公司都做過，那都是很恐怖的地方，所以他不是小白兔，「我不罵人，但不代表我是笨蛋」。

(中國時報)

屏8前議員入監 轟被打壓 徐自強案鄭南榕案 侯問心無愧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。