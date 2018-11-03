小野看柯P 4年後票更穩

2018年11月03日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

作家小野（李遠）擔任現任台北市長柯文哲競選總幹事，他2日上廣播節目接受專訪談選情，他直言，4年前柯文哲的確是憑藉洪仲丘事件、太陽花學運、大埔事件等一連串群眾運動的潮流所推上去，但4年後的現在，當時的熱情會冷卻，只是原先柯的支持者並不會改去支持其他人，而是變得更理性、會感受到柯任內台北市的改變，「這些票是穩定的」。

小野指出，4年前與現在，柯文哲陣營在網路上的選戰打法基本上應是差不多的，因為柯文哲滿相信這個，即便現在有「韓流」，但在他看來，韓國瑜和柯文哲完全不像，韓國瑜完全就是政治人物，柯文哲真的是素人，進入政壇時間非常短暫。

小野說，實際上柯文哲只打過一次選戰，且2014年可以說是靠著民進黨、公民力量；至於4年後這股力量對柯文哲是否還是有期望？小野篤定回答「有」，他認為，熱情會冷卻，但這不是說去支持對手，而是對政治沒這麼狂熱、會理性溝通，且前面的熱情沒辦法證明柯文哲會做事，所以，實際上這4年他做了什麼，「會投他的是感受到改變的，這票是穩定的」。

小野還說，對手製造柯文哲想選總統、是個有野心的政治人物，這是負面的（形象），他可以保證，柯即使沒選上也未必就去選總統，搞不好哭著說不幹了（退出政壇），強調柯並不是像有些人指的很有野心，「有時候還會很像小孩子、會意氣用事」。

另外，談到自己這20多天來的「總幹事人生」，小野說，柯文哲一發布由他擔任競選總幹事，所有媒體都說他是小白兔到政治叢林，怎麼鎮得住柯文哲競選團隊？「我很不服氣！」以前在包括台視、華視許多大公司都做過，那都是很恐怖的地方，所以他不是小白兔，「我不罵人，但不代表我是笨蛋」。

(中國時報)