徐自強案鄭南榕案 侯問心無愧

友善列印
中國時報
／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜早期參與的徐自強冤獄案、鄭南榕自焚案，隨著選舉又被拿出討論，民進黨新北市長候選人蘇貞昌認為，侯友宜當年選擇奉命行事，沒有遵從道德良知。侯友宜2日反駁，這些案子他已經講過好多好多次了，他就是按照法令來作該做的事，「從頭到尾都是問心無愧」、「內心坦蕩蕩」。

蘇貞昌抨擊侯友宜在2010年警大校長任內接受媒體專訪時，對於偵辦徐自強案說法和現今完全不同；侯友宜則表示，他當時在台北市刑大服務，只支援辦案、未負責偵訊，連徐自強長什麼模樣「看都沒看過、問也沒問過，怎麼會說我去刑求他？」

侯友宜強調，徐自強案可以調原有資料重新檢視，也可以問問當年辦案的同仁就知道哪一個單位主辦？哪一個單位支援？「這不是事實的東西我已經講清楚了」。

至於鄭南榕自焚案，蘇貞昌抨擊侯友宜沒有遵從道德良知選擇聽命行事，怎能當400萬人的新北市長？侯友宜說，民主法治時代，他在執行法律過程問心無愧，一切坦蕩蕩；底層執行法令的同仁們，在過程中完全都按照法令來。

針對敵營不斷挖舊案攻擊，侯友宜說，這些案子他已經講過好多次了，從頭到尾，就是一個民主時代的過程當中，按照法令來作該做的事情，「我從頭到尾都是問心無愧」、「內心坦蕩蕩」。他強調，不管別人怎麼說東說西、批評來批評去，還是用單純力量、正向選舉的方式，走自己的路。

(中國時報)

小野看柯P 4年後票更穩 柯赴花市談產業 遭質疑宣傳政績

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。