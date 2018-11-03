徐自強案鄭南榕案 侯問心無愧

2018年11月03日 04:11 中國時報 葉德正 、 葉書宏 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長候選人侯友宜早期參與的徐自強冤獄案、鄭南榕自焚案，隨著選舉又被拿出討論，民進黨新北市長候選人蘇貞昌認為，侯友宜當年選擇奉命行事，沒有遵從道德良知。侯友宜2日反駁，這些案子他已經講過好多好多次了，他就是按照法令來作該做的事，「從頭到尾都是問心無愧」、「內心坦蕩蕩」。

蘇貞昌抨擊侯友宜在2010年警大校長任內接受媒體專訪時，對於偵辦徐自強案說法和現今完全不同；侯友宜則表示，他當時在台北市刑大服務，只支援辦案、未負責偵訊，連徐自強長什麼模樣「看都沒看過、問也沒問過，怎麼會說我去刑求他？」

侯友宜強調，徐自強案可以調原有資料重新檢視，也可以問問當年辦案的同仁就知道哪一個單位主辦？哪一個單位支援？「這不是事實的東西我已經講清楚了」。

至於鄭南榕自焚案，蘇貞昌抨擊侯友宜沒有遵從道德良知選擇聽命行事，怎能當400萬人的新北市長？侯友宜說，民主法治時代，他在執行法律過程問心無愧，一切坦蕩蕩；底層執行法令的同仁們，在過程中完全都按照法令來。

針對敵營不斷挖舊案攻擊，侯友宜說，這些案子他已經講過好多次了，從頭到尾，就是一個民主時代的過程當中，按照法令來作該做的事情，「我從頭到尾都是問心無愧」、「內心坦蕩蕩」。他強調，不管別人怎麼說東說西、批評來批評去，還是用單純力量、正向選舉的方式，走自己的路。

(中國時報)