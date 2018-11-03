超萌吉娃娃 穿警服響應路跑

2018年11月03日 04:10 中國時報 地方中心／綜合報導

桃園市勞動局長王安邦從小養狗也愛狗，他說狗狗就像是他的家人，目前陪伴他的是一隻叫「噗嚨貢」的馬爾濟斯犬，他把噗嚨貢當作妹妹，還會帶牠出去玩，而最近家裡倉庫跑來一隻流浪貓，他笑說，噗嚨貢與貓不是相見歡，而是被貓巴頭，若是貓再回來就收編，還幫牠取名「釘孤支」。

桃園市黃姓民眾的狗狗「小白」乖巧又貼心，每天飼主回家前，會在門口守候，有次飼主姪女要速寫小白，要小白不准動，沒想到小白乖乖等候10多分鐘，也令大家嘖嘖稱奇。

桃園黃先生養的10歲貴賓犬黑皮，去年因為狂喝水被發現罹患糖尿病，經過治療仍不幸雙眼失明，黑皮的家人仍常常帶牠出遊，讓牠知道無論失明與否都有愛牠的家人，黑皮也不改活潑本性，是全家人的開心果。

新竹楊姓工程師因為工作穩定單調，加上工時長，為了排遣生活，他在朋友推薦之下開始養起角蛙，儘管角蛙體型小，存在感也低，甚至餵食需求不大，但是每當回到家，發現有其他生物存在，讓他多了一點安慰。

以跑步鼓勵身障者多運動的「特殊奧運執法人員火炬跑（Law Enforcement Torch Run for Special Olympics）」10月在桃園舉行，本身就是波麗士大人的桃園警分局警員羅永昌，特地帶著穿上警察制服的愛犬吉娃娃響應，超萌的模樣吸引眾人目光。

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(中國時報)