龍嗆割稻尾 燕斥做賊喊抓賊

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中國時報
／台中報導

交通建設是誰的攻勞？龍燕激烈交鋒！台中市長林佳龍競選總部2日盤點林佳龍推動的交通政策，質疑盧秀燕當初帶頭反對鐵路高架化，現說是她爭取的，是「過去扯後腿，現在割稻尾」；盧秀燕競選總部則反批，海線雙軌高架計畫早在前朝公務預算當中就在執行，對手卻反客為主，「做賊喊抓賊」，令人遺憾。

林佳龍競總發言人謝志忠、江肇國及林尚賢表示，盧秀燕擔任近20年立委，未積極爭取捷運藍線，也未用心爭取改善市區交通，期盼對手提出對民眾有利的交通建設，而非空泛政見。

謝志忠說，林佳龍14年前提出的台中山手線如今成真，山手線各路線計畫已於2017年獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，下環微笑線成功－追分雙軌化在2017年11月動工，預計2019年完工。

江肇國則諷盧曾帶頭反對鐵路高架化，如今高架化為大台中山線鐵路帶來便利性，「過去扯後腿，現在割稻尾」，她提出的交通建設藍圖，只會抄襲林佳龍3年多來所推動的政策。

盧秀燕競總發言人吳皇昇表示，海線雙軌高架的計畫2012年即著手規畫，並於2014年4月向當時行政院副院長毛治國爭取到600萬元規畫費，總經費800萬來正式執行評估。

吳皇昇反嗆，林佳龍承襲並割其稻尾，現在還拿出來沾沾自喜，令人啼笑皆非，遺憾林佳龍沒有自知之明。

(中國時報)

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