嬌貴Ruby 化身最佳助選員

2018年11月03日 04:10 中國時報 張亦惠 ／綜合報導 曹婷婷、／綜合報導

長相十分可愛、受歡迎的肥尾守宮。（Casper提供）

無黨籍台南市長候選人陳永和，是現任龍崎區牛埔里長，因捍衛家鄉、拒讓事業廢棄物掩埋場進駐，「越級」參選市長傳遞理念，一路走來始終如一說真話，漸獲選民青睞，妻女就是他的競選團隊，愛貓「Ruby」也化身最佳助選員。

陳永和日前特製一支「Ruby」幫忙拉票影片Po上網，讓不少愛貓的人直呼可愛，他打趣，妻女與他組成三口組拜票，現在就連「Ruby」也下海幫忙，可謂全家總動員。

看似嬌貴的「Ruby」原是流浪貓，2年前剛出生，就流連在陳永和經營的螺絲工廠外頭，他和員工看了不捨，於是將貓咪帶回工廠餵養，隨著貓咪年紀漸長，雖可自立，但相處久了有感情，他和女兒決定帶回家。

陳永和說，自從決定選市長，每天行程滿檔，但回家只要看到Ruby、逗弄玩一下，就很紓壓。儘管名氣、聲量不如對手，曝光率也低，不過，上周首場台南市長6人全員到齊的電視辯論，被譽為「世界最棒里長」的他，一席鏗鏘有力且中肯的直白論述，搏得不少鄉親認同與青睞。

中正大學電機系大四的Casper是守宮玩家，目前共養了90隻守宮，主要飼養豹紋及肥尾守宮，還設有臉書粉絲專頁「鎂光 Gecko & Reptile」，因哥哥出國接手，儘管才養1年半左右，卻已養出心得，開始想繁殖出更美的花色，Casper也會跟玩家交流，結識同好。

Casper說，一開始家人也擔心養這類寵物是否危險，後來漸漸接納，甚至覺得可愛，Casper強調，爬蟲類其實沒那麼可怕，守宮非常適合現代人當寵物，省時、省空間。

Casper養守宮的目標是為了繁殖出更好、更漂亮，可與國外比擬的個體，1個月食物費用約1000元、冬天電費約500元，且老了相較貓狗較無疾病、壽命也長，不需要陪伴，繁殖時嘗試不同基因組合搭配，等待孵蛋就像樂透開獎，會有意想不到的表現。

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(中國時報)