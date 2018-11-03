高雄旅展登場 搶搭選舉熱

2018年11月03日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

南台灣最大規模高雄巨蛋國際旅展2日登場，祭出50萬購物金，並搶搭選舉熱潮，推出市長神預測搶大獎，端出特調「橙青麥」汁、「韓國魚」，再讓民眾撈起「凍蒜」投票，另也在旅遊淡季推出「惠選團」，選舉期間遊英國現省近萬元。

今年高雄選戰打得特別火熱，但旅遊業者觀察，從數據來看，每次約有3成民眾對政治冷感，寧可不去投票，因此旅展搶搭時事推出「惠選團」，但可別想歪，是針對這些不投族，推出優惠快閃方二，且不同年齡層有推日韓、英國等路線。

巨蛋旅展還舉辦「市長神準凍蒜賽」，祭出韓國5天4夜自由行大獎，參賽者以飛速喝完喝完特調「橙青麥」汁，吃到「韓國魚」，再撈起「凍蒜」努力朝投票箱丟，最後由徐小姐得到冠軍。而「高雄市長廝殺神預測」，綠色以457票勝出藍色374票，為活動增添不少趣味。

此外，明年春節長達9天連假，不少民眾規畫出國旅遊，旅行社業者不放過這個好機會，紛紛推出早鳥預購行程，像韓國首爾5日萬元有找，針對國旅市場也推出國民旅遊卡優惠行程，祭出軍公教最愛的日月潭住宿雙人價2000元有找，詢問度居高不下。

民眾必搶的五星級飯店優惠餐券，有睽違5年再度參展知名飯店加持，及墾丁多家知名餐廳加入戰場，業者估計開展後將會被「秒殺」，民眾可到旅展挖寶，旅展直到5日止。

(中國時報)