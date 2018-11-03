柯赴花市談產業 遭質疑宣傳政績

2018年11月03日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入倒數階段，先前放話11月8日請假後才要拚選戰的柯文哲，近日動作頻頻，昨以「市長產業講座」為由悄悄赴台北花市演講，不過現場卻大聊市政成績，與會業者疑惑，「阿不是來談產業的嗎？」對此，花卉公司副董事長呂瀅瀅不滿表示，「是誰這樣說的！政府跟市民報告本來就是應該的」。

柯文哲2日下午悄赴台北花市演講，吸引200多名花商花農參與，雖然對外宣稱講座主題為「花卉產業永續發展與創新」，不過柯在現場卻暢談政治理念與市政成績，回顧還債520億、北門交通、每天準時上班等，並大肆吹捧2014年選戰策略，現場也赫見議員黃珊珊列席，選舉氛圍濃厚。

不過，演講到一半就有人陸續離席，參與人士滿頭問號，私下問，「一直跳針講改變台灣從首都開始，我們是想聽柯對花卉產業有何政策或想法」，但也有人說「第一次參加講座，有被柯的話打動」，反應兩極。

由於台北花卉公司副董事長呂瀅瀅2014年為柯的輔選大將，先前她統籌的「台北城市風格日」才被質疑有助選之嫌，如今講座又瀰漫選舉味，再度引發外界質疑。

對此，呂瀅瀅接到記者詢問電話表示，「業者有這樣說嗎？每年市長都會來跟產業座談，座談前也會綜整大家的問題，再由市長做一次性的報告，之前請業者提出問題時都不願意發言，今天業者有這樣的回應，應該只是個案。」

至於座談是否有提及市政成績？呂則坦然表示，柯當然會說一下自己的行事風格，柯主張政府是服務人民，讓業者對政府更有信心，且跟市民報告本來就是應該的，這沒什麼！

(中國時報)