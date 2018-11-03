藍營力推民進黨幹話撲克牌

2018年11月03日 04:11 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國民黨2日在水上鄉黨部召開「民進黨執政幹話撲克牌小額募款」記者會，地方黨籍鄉長候選人陳德榮、縣議員王啟澧、縣議員詹琬蓁及鄉民代表候選人簡瑞峰、王笙羽、林芳琪及熱心民眾都前來響應，活動集結民進黨執政者「幹話」撲克牌，讓民眾小額認捐，募款金額供黨部推動黨務工作外，也將提供100份認捐公益使用。

縣黨部代理主委楊富程表示，民進黨執政2年多來，各界不滿聲浪節節高升，國民黨將執政者說的話集結成「民進黨執政幹話連篇幹話撲克牌」，收錄內容包含行政院長賴清德「功德說」、「乾淨的媒」等。

國民黨嘉義縣黨部表示，這幾天各地方黨部一直接到詢問電話，為了讓大多數民眾都能夠擁有、保存這副撲克牌，決定採取小額捐款方式提供選民購買，建議百元方式，金額全數提供黨部推動黨務工作使用外，4日縣長候選人吳育仁大民雄總部揭牌，也將提供100份供公益活動使用。

楊富程進一步強調，如果民眾不想再聽幹話，可以不要投給民進黨，蔡政府執政可謂荒腔走板，且官員說了很多讓民眾難以忍受的幹話，因此，中央特別將民眾最有感的新聞片段匯集成牌，每張牌上都有新聞出處，絕對可受公評，原匯整多達近百則，最後精選出54張。

嘉義縣黨部表示，有意認購者即日起可電洽各地方黨部先行登記，下星期一開始即可拿到，數量有限，有意收藏者請把握時間。

(中國時報)