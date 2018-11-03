高市首起 里長候選人遭訴

2018年11月03日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高市林園區謝姓里長候選人今年10月遭高雄檢調查獲涉以1000元至4000元向3名選民行賄，另意圖以50萬元及每月補貼1萬元，向現任里長「搓圓仔湯」遭拒，高雄地檢署2日依違反選罷法將他起訴，成為高雄本屆選舉遭起訴的第1人。

謝男涉嫌於今年8、9月間，以祝賀生日、購買補品、照顧親人為由，先後向3選民給付現金，他以1票1000元按家戶人口數，給予1000元、1000元及4000元賄款，拜託對方支持。有人覺得不妥，雖然已經收下，但事後退回。

檢方還查出，謝男為求選舉過程可以更順利，今年5月間竟想出「搓掉」現任里長，提出願意支付30萬元，請對方放棄連任，遭對方拒絕後，更將「搓圓仔湯」的價碼提高為50萬元及每月另補貼1萬元，但最後仍被拒絕。

高雄地檢署接獲調查局高雄市調處情資後，今年10月11、12日指揮市調處及林園警分局，分別在林園區搜索，並傳喚謝男與選民共12人，雖然謝男否認行賄，但3選民坦承收受賄賂，檢方向法院聲請羈押禁見謝男獲准。

雄檢主任檢察官劉穎芳、檢察官杜妍慧偵辦後，認定在押謝男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第97條第1項，對具有候選人資格者行求賄賂而約定放棄競選、第99條第1項投票行賄等罪嫌事證明確，2日提起公訴，3選民則緩起訴1年。

(中國時報)