政見落實 客家不再鐵板一塊

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中國時報
、羅浚濱、、邱立雅、／綜合報導

桃園市長鄭文燦與新竹市長林智堅雖非客家人，但兩人深耕客家選區，軟硬體建設加上個人魅力，讓過去藍大於綠的客家鐵板鬆動。

鄭文燦表示，桃園有85萬客家人口，是台灣的客家第一庄，4年前競選時，就提出舉辦「鍾肇政文學獎」的政策，當選後隔年就具體落實，今年底的選舉，除了南北兩區各設立競選總部外，也特別設立客家總部，再次展現他對於客家鄉親的重視。

林智堅表示，上任以來在文化局創設專責業務的客家事務科，推出「客語友善商店」、「客語小學堂廣播單元劇」等，另在關東橋地區活化關東市場，成為在地客家文化推廣中心，設置客家圖書館，打造多元功能空間，推廣客家傳統文化。對手謝文進則以設置客家文化會館和解決交通，爭取客籍選民的支持。

苗栗縣長徐耀昌強調，從政20多年時時刻刻都以傳承客家文化為己任，在縣長任內針對客家語言、人文、飲食、意象等多方著力爭取認同，目前正推動東南亞最大客家文學花園，強化客家文化產業。對手徐定禎則提出客庄創生系統，主張替代役與青年工作站規畫返鄉一條路，並設客庄創投基金活絡經濟。

新竹縣在選戰初期，民進黨鄭朝方、民國黨徐欣瑩，以及國民黨楊文科都曾打過客家牌，以客家子弟身分邀請客家大老站台造勢，但隨著投票日逼近，「客家」一詞已被淡化，政見、動員、議題，才是選戰關鍵。

(中國時報)

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