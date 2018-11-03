李陣營批政商版圖大 張回嗆抹黑

2018年11月03日 04:11 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長選情白熱化，李進勇競選總部2日舉行記者會質疑張麗善嫌雲林又窮又髒、年輕人沒機會，但張家事業版圖都在台北，擔任要職的兒子、助理、團隊成員不是董事長就是千萬年薪負責人。張麗善陣營回應，合法投資、合法理財有何不可？「蔡英文家族事業這麼大都可以當總統，要不要先檢討總統？」

縣府新聞處長張凱傑指出，根據經濟部公開資料可查出張家事業版圖大，台北內湖同一地址登記多家公司，關係企業至少16家，資本額總計13.4億元，企業內部成員有張麗善的特助、國會助理等。

張凱傑說，張麗善嫌雲林又窮又髒，但從張家事業版圖看起來是開枝散葉，可謂「張家上場、投資台北、跨足中國」肥了誰？張麗善應說清楚。他抨擊，張麗善一再說雲林年輕人無就業機會，是否意味年輕人若要有機會必須擔任她的特助或助理？強調作為雲林縣長候選人必須被道德檢驗，張麗善應交代清楚為何雲林又老又髒但資源都在己身，及選舉敏感時機為何換負責人？

張麗善競選總部發言人周柏吟表示，合法投資、合法理財有何不可？李進勇陣營列舉的公司有任何非法之處嗎？此舉無疑是煽動社會仇商、反商的情緒。蔡英文家族事業這麼大都能當總統，民進黨要不要先檢討黨主席兼總統的蔡英文？

周柏吟表示，張麗善在婚後白手起家，事業都在雲林，經營超過27年，替雲林創造就業機會，資本額1000萬元，任何一家公司開在台北，歡迎各界檢視。

他說，李陣營抹黑拉低選戰的格調，汙辱雲林選民智商，身為執政4年的縣長沒有任何政績，對雲林未來沒規畫，只好奧步頻出、醜化對手，轉移雲林人對他的不滿。

(中國時報)