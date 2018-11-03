劉櫂豪 質疑普悠瑪驗收疏失 饒慶鈴 批公部門淪選舉機器

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中國時報
／台東報導

日本朝日新聞1日指出普悠瑪製造商坦承設計有誤ATP關閉自動回報功能失靈，針對設計疏失問題，劉櫂豪立委、蕭美琴立委2日特於立法院舉行記者會，質疑驗收如何過關？饒慶鈴則針對媒體「國安局監控網路社群，網路上不能詆毀蔡英文總統」報導，呼籲蔡英文總統應立即停止如此作為。

劉櫂豪表示，日本朝日新聞針對台灣普悠瑪號翻覆事故，其車輛製造商坦承車輛自動安全防護裝置(ATP)設計出問題。劉櫂豪指出，2013年台鐵是如何驗收的，是否有降低安全係數來驗收，還是在採購招標就有問題，檢調單位應該儘速要求台鐵局保全證據，並且釐清當初採購、招標、驗收的程序是否有問題；同時針對目前尚在營運中的普悠瑪車輛，應重新檢視驗證其行車安全是否無虞，ATP系統的設計疏失應如何補救。

對手國民黨台東縣長候選人饒慶鈴則表示，「科技是要讓人民的生活過得更好，而不是成為政府監視、控制人民的工具」，饒慶鈴說蔡政府、民進黨的行為已經嚴重違背這項核心價值；至於什麼言論如何才算詆毀元首，饒慶鈴認為判斷標準、遊戲規則根本就是民進黨說了算。

饒慶鈴說，民進黨把公部門當作自己的選舉機器，已經有太多先例；從中選會扼殺人民公投權利，到現在國安局的事件，這些做法根本就是在傷害台灣人民的權益，讓民主開倒車！

最後饒慶鈴強調，若讓劉櫂豪當選，未來台東人民的言論是否會被控制得更嚴重？劉櫂豪是不是會動用所有的縣府資源或公務員，只為了幫蔡英文再次連任總統？最後，饒慶鈴相信台東人民的智慧，也重申如果讓民進黨再執迷不悟，總有1天終究會遭到人民反撲，用選票讓民進黨下台。

(中國時報)

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