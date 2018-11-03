涂推e化 黃談交通 蕭玩變裝

嘉義市長涂醒哲鼓勵民眾利用手機、平板電腦查詢各項社福資訊。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長候選人黃敏惠（右）暢談任內興建垂楊大橋暢通東、西區交通的便利。（廖素慧攝）
嘉義市長候選人蕭淑麗變裝龐克搖滾風，與年輕人高喊「世代交替」，氣氛嗨翻。（廖素慧攝）

3強大車拚的嘉義市長選戰打得火熱！尋求連任的市長涂醒哲2日再釋出新措施「社福資訊e化」，國民黨籍市長候選人黃敏惠暢談興建垂楊大橋縮短東西區交通的距離，無黨籍市長候選人蕭淑麗變裝現身電音趴晚會，搶攻青年選票。

蕭淑麗2日晚上在文化公園辦「青年發聲電音趴」活動，有知名電音DJ女神昆娜、Uno、MCAD等人演出及《築夢者》街舞表演等節目，蕭淑麗作龐克搖滾風的打扮，與年輕人一起嗨電音，她高喊「世代交替，改變嘉義」，嗨趴的青年學子嗨喊「凍蒜」，氣氛激昂強強滾。

黃敏惠與嘉義市藥師公會在競選總部座談，藥師公會理監事及顧問訪問團讚揚黃敏惠執政期興建垂楊大橋，對縮短醫療救援的幫助大，「救護車最有感」，藥師們憂心鐵路高架化後垂楊大橋被拆，影響醫療救援快速性。

黃敏惠說，垂楊大橋設計時就已考慮鐵路高架化的規畫，高度上已有調整配合，即便未來鐵路高架化，垂楊大橋沒有被拆的理由，不應該也不會被拆。

涂醒哲則續推市府社福施政新措施「e世代社會福利」，將社福資訊科技化，民眾可以用手機、平板電腦等3C用品，進入「嘉義市綜合福利到宅服務系統」的介面，查詢自身的社會福利資格、申請案件進度及建議申請的福利資源項目，且資訊會即時更新。

(中國時報)

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