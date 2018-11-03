犬貓賣萌 融化主人的心

林靜怡熱中記錄生活點滴，打造柴犬姊妹花成為網美。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

柴犬雙胞胎姊妹花Sushi、kuma備受主人林靜怡寵愛，當成自己的孩子養，享受貴婦級的待遇。打趣的是，雙胞胎雖然彼此愛爭寵，但生活習性總是「對稱」進行，不論是坐著、躺著、睡著，都呈現絕佳默契，好感情不言而喻。

林靜怡以「賣夥柴的小女孩」為名成立IG、臉書紀錄牠倆的生活點滴，打造成狗界網美，不論是小時候被放在菜籃包內，還是古裝style亮相，都萌度破表，惹人疼愛。

「快來看看我得第幾名？」內政部消防署舉辦搜救犬網路票選，代表台東縣消防局參賽的11號選手「健康」按滑鼠、緊盯電腦賣萌，成績一度衝到第1名，可惜新北市投票大軍湧至，健康最後獲最佳英姿獎及最有活力獎第3名，對於沒能奪冠，健康未表示意見。

台東縣消防局領犬員柯宏儒說，台東有4隻搜救犬，5歲拉布拉多犬「健康」，具有國際搜救犬組織瓦礫堆倒塌建物高級搜救犬認證，在參與台南、花蓮大地震救援行動中，都有發現生還者紀錄。

閃電貓融化了怕貓者的心！阿德原本非常怕貓，5年多前意外收養了才幾個月大的「灰灰」，從原本連貓都不敢摸，到後來把牠視為家人。灰灰因基因的關係尾巴呈閃電狀，像貓界的哈利波特；牠也特別親人，非常喜歡撒嬌，才能讓阿德由懼轉愛，經常黏得緊緊的，每天都要抱著跟牠玩。

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(中國時報)

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