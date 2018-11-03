7「新人」搶出頭 五結綠營內鬥凶

民進黨提名候選人陳啟生不滿宜蘭縣黨部對蔡金惠參選的態度。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣議員選舉，五結鄉3位現任都沒有要競選連任，呈現7位「新人」爭出頭的局面，且綠營內部同志打同志，爭鬥的激烈程度，讓綠營支持者憂心不已。

五結鄉有3席縣議員，本屆全數都是民進黨籍，但卻沒有人要拚連任，其中黃適超已在去年先行辭職接下宜蘭縣副縣長職務，沈德茂、張明華則有志一同轉換跑道角逐五結鄉長，但沈德茂屬違紀參選並被開除黨籍，已轉為無黨籍。

不過，7位角逐縣議員的新人個個有來頭，陳長義是前鄉民代表、陳啟生是現任代表、簡松樹是現任鄉長、林朝旺曾擔任縣議員、林義剛是前鄉長也曾擔任過宜蘭縣副縣長、沈信雄是現任鄉代會主席，只有蔡金惠算是政治素人，但她的夫婿是黃適超，有如是「代夫出征」。

五結鄉選民結構以往是「綠明顯大於藍」，7位候選人中民進黨表面上只提名2人，但沈信雄違紀參選、蔡金惠則是綠營的「友軍」，因此嚴格來說綠營有4人，國民黨提名2人，無黨1人。

不過，陳啟生不滿自己是黨正式提名的候選人，結果民進黨縣黨部卻又默許並支持蔡金惠以「空降盟友」之姿參選，搶攻自己的票源，「沒有對民進黨失望，但卻擔心民進黨遲早會被派系玩垮」，陳啟生憤怒又無奈地說。

被點名的黃適超則說，妻子蔡金惠參選一事，是經過縣黨部及地方溝通討論同意的結果，雖然同志有反彈，但很清楚地，自己身為「民進黨宜蘭縣五合一競選委員會總幹事」，就是要以整體最大的勝選目標努力。

(中國時報)

犬貓賣萌 融化主人的心 LINE傳廢土案選前宣判 徐耀昌提…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。