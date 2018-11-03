7「新人」搶出頭 五結綠營內鬥凶

2018年11月03日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣議員選舉，五結鄉3位現任都沒有要競選連任，呈現7位「新人」爭出頭的局面，且綠營內部同志打同志，爭鬥的激烈程度，讓綠營支持者憂心不已。

五結鄉有3席縣議員，本屆全數都是民進黨籍，但卻沒有人要拚連任，其中黃適超已在去年先行辭職接下宜蘭縣副縣長職務，沈德茂、張明華則有志一同轉換跑道角逐五結鄉長，但沈德茂屬違紀參選並被開除黨籍，已轉為無黨籍。

不過，7位角逐縣議員的新人個個有來頭，陳長義是前鄉民代表、陳啟生是現任代表、簡松樹是現任鄉長、林朝旺曾擔任縣議員、林義剛是前鄉長也曾擔任過宜蘭縣副縣長、沈信雄是現任鄉代會主席，只有蔡金惠算是政治素人，但她的夫婿是黃適超，有如是「代夫出征」。

五結鄉選民結構以往是「綠明顯大於藍」，7位候選人中民進黨表面上只提名2人，但沈信雄違紀參選、蔡金惠則是綠營的「友軍」，因此嚴格來說綠營有4人，國民黨提名2人，無黨1人。

不過，陳啟生不滿自己是黨正式提名的候選人，結果民進黨縣黨部卻又默許並支持蔡金惠以「空降盟友」之姿參選，搶攻自己的票源，「沒有對民進黨失望，但卻擔心民進黨遲早會被派系玩垮」，陳啟生憤怒又無奈地說。

被點名的黃適超則說，妻子蔡金惠參選一事，是經過縣黨部及地方溝通討論同意的結果，雖然同志有反彈，但很清楚地，自己身為「民進黨宜蘭縣五合一競選委員會總幹事」，就是要以整體最大的勝選目標努力。

(中國時報)