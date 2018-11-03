LINE傳廢土案選前宣判 徐耀昌提告

2018年11月03日 04:11 中國時報 陳慶居 、巫靜婷／苗栗報導 、巫靜婷／苗栗報導

近日有臉書社群和LINE群組，散布苗栗縣長候選人徐耀昌「22日要上法院，二審判有罪就停職下台」傳聞，徐耀昌2日怒斥「張冠李戴、可惡到極點！」總部委由兩位律師提出澄清，指傳票不是給徐的，且全案尚在準備程序短時間內不可能宣判，顯是蓄意捏造假新聞欲影響選情，已採以訟阻謗法律途徑。

在臉書通霄人（讚）出來臉書，貼出「拖了5年多，終於有點進度了…」，有綠營鄉代候選人也在LINE群組，發送徐耀昌棄土案官司即將於22日宣判等訊息。徐陣營認有心人士蓄意誤導選民，意圖使徐不當選，由選任律師洪堯欽及陳鴻謀在總部說明。

律師洪堯欽、陳鴻謀偕同競選總部發言人李乙廷表示，從傳票上的年籍一眼可看出收受人不是徐耀昌，而是徐被判無罪的案件，棄土案二審尚在準備程序，已將足以證明徐無罪的證據送交法院審理中，兩人更以律師資格保證不會在選前宣判，另依無罪推定，惡意轉傳或分享，顯是故意影響很可能當選者的選情。

陳鴻謀強調，整件棄土案，徐耀昌沒有犯意也沒有對價關係，更沒有任何廢土砂石進入縣內，對二審判決無罪深具信心。

李乙廷表示，第一時間已掌握群組貼文者為楊姓鄉代候選人，呼籲不要淪為有心人士的打手，為端正視聽避免民眾被誤導，陳隨後到苗檢控告楊涉妨害名譽及違反選罷法中意圖使人不當選。

徐定禎總部發言人李京勳則主動回應，指傳票是真的，雖不是傳徐耀昌，但身為同案被告又自認無罪，應該很希望判決能趕快出爐還其清白，怎又會放任二審拖5年之久？

(中國時報)