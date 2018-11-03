黃與玩家抓寶 高大打交通牌

2018年11月03日 04:11 中國時報 洪榮志 、 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

選舉白熱化，卻擋不住寶可夢風潮。民進黨台南市長候選人黃偉哲2日現身奇美博物館「Pokemon GO Safari Zone in Tainan」活動，除與玩家一起抓寶同樂，還推出抓寶專車接送，並在活動現場設攤位提供手機充電，以及不定時灑花讓玩家有更多寶可抓。

黃偉哲說，寶可夢活動帶來大批旅遊人潮，這是台南的大事，無論基於玩家身分或候選人立場都應充分支持，他也十分佩服市府的創意，充分展現市府對大眾流行文化的敏銳度，也顯示市府在服務市民各面向需求的細心與貼心，且透過與寶可夢公司合作，帶來大批玩家，是行銷台南的好機會。

黃偉哲說，未來如有幸入主市府，也會延續目前市府靈活思考方式，多辦讓民眾有感、願意參與的活動，取代硬梆梆、教科書式宣導。

國民黨台南市長候選人高思博則前進學甲，提出大台南交通改善計畫，包括推動1小時大台南生活圈、推動個人化大眾運輸工具取代幽靈公車等政見，「票可以投虱目魚、芒果、鳳梨，就是別投給西瓜！」

高思博當場對台下200位鄉親進行調查，從學甲到市區使用何種交通方式？結果有8位自行開車、27位搭公車，有位84歲長輩自行開車看病，高思博說，溪北偏鄉有許多老人因交通不便，忍住病痛不去醫院拿藥，「這就是不人道！」強調解決交通問題跟不讓台南淹水一樣重要。

高思博提出大台南交通改善計畫，並與前交通部長陳建宇共同簽署，包括打造大台南1小時生活圈、推動個人化交通運輸工具取代幽靈公車、興建快速道路解決南科壅塞問題、設立停管基金解決停車問題、全面提升道路鋪設品質、推動騎樓整平，建構行人友善環境、重新檢討不合宜停車位、通盤檢討台南捷運規畫等8項政見。

(中國時報)