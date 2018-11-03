綠藍拚場 蔡英文、吳敦義澎湖造勢

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中國時報
／澎湖報導

離島保衛戰，綠營蔡英文總統、藍營黨主席吳敦義主席2日不約而同、冒著風雨跨海澎湖造勢，綠營號召地方產業界160多人座談會、藍營邀集退休軍公教警消座談會，評估現場動員力，綠軍略勝一籌。

關心澎湖用水問題，蔡英文總統偕同經濟部次長曾文生、水利署長賴建信、自來水公司董事長郭俊銘、澎湖縣長陳光復等視察增建中的4000噸海水淡化廠新建工程，總經費5億6000萬元，全案預定今年底完成出水供水。

總統座談會號召地方旅遊業、營造業、養殖業、水噹噹婦女會、獅子會、扶輪社、青年代表及民進黨所有候選人160多人共襄盛舉；蔡英文稱許地方產業界是澎湖蓬勃發展的基石，呼籲總動員大團結打贏選戰，祝福澎湖綠營候選人全壘打。

長期關心幼兒教育的藍營吳敦義，率同澎湖藍軍候選人實地參訪幼兒園，吳敦義表示行政院長任內他推動5歲幼兒免學費教育計畫深獲好評，賴峰偉回應未來他也將推動幼兒學費向下延伸至2歲，公幼免費、私幼每年補助3萬元。

藍營同時也邀集澎湖縣退休軍公教警消人員舉辦座談會，現場130多個座位座無虛席，肅殺氣氛撻伐小英政府年金改革政策剝削一生血汗奉獻，大聲疾呼藍軍凝聚向心力團結一條心，務必動員力挺到底，用選票表達人民心中的怒吼，撥亂反正重返執政。

(中國時報)

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