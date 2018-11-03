陳學聖告對手送禮 鄭文燦稱慣例

國民黨桃園市長候選人陳學聖，2日帶著市長鄭文燦在活動發送的高價禮品，到桃檢提告鄭文燦涉嫌賄選。（蔡依珍攝）

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中國時報
／桃園報導

國民黨桃園市長候選人陳學聖2日赴桃園地檢署，按鈴控告桃園市長鄭文燦涉嫌賄選，強調同黨議員劉茂群因送禮被送辦，鄭文燦開工動土送毛毯、白米卻無動於衷，向檢調嗆聲：「要辦就辦大的！不要只會抓小放大！」也呼籲市民向鄭文燦「要禮物」，都是納稅人的錢，市府應該一視同仁。

鄭文燦對此表示，市府辦活動贈送禮品行之有年，從縣府到市府都有，強調不是選舉活動，何況各級民代甚至對手也都有到現場發文宣拉票，直言陳學聖的作法是「圍魏救趙」，但卻會害了劉茂群、對她選情不好，呼籲不要把司法當工具，讓市政和選舉都回歸正軌。

八德區市議員劉茂群因送蘋果給當選管委會的棟委，涉犯賄選獲交保。陳學聖為了聲援劉茂群，2日赴桃檢提告，強調鄭文燦選前開工、動土、剪綵活動不斷，結束就發送高級毛毯禮盒、2公斤白米等超過30元、甚至高達數百元的贈品，美其名是辦市政活動，但實則就是動員選舉場，用納稅人的錢送禮，慷他人之慨、視法律於無形，與賄選現行犯無異。

陳學聖檢附相關禮品、影片和照片給檢調，呼籲司法單位「硬起來」立即展開調查，否則會讓外界誤會是「看顏色辦案」，他也向沒有拿到鄭文燦禮盒的市民喊話、要大家直奔市府領取，強調都是納稅人的錢，不能僅針對少數人，否則就有期約賄選的疑慮，市府若強調沒有不法，就該一視同仁、人人都有獎。

(中國時報)

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