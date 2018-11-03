喊砍虧損公車 柯P挨轟草率

2018年11月03日 04:11 中國時報 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲上月說選後要把虧錢公車路線收掉，市議員王鴻薇2日揭露，北市虧損10年以上路線多達100條，不少路線每天平均仍有上千人次搭乘，一旦裁撤恐怕會讓市民暴動。柯文哲對此回應，「我講一句話，那些人用不是很聰明的思維在思考，我有那麼笨嗎？」

議員：選前應說清楚

柯文哲10月中出席公車業者餐會，他致詞時指出，選後要把虧錢路線收掉，回歸市場機制，甚至還說不用怕政治壓力。

王鴻薇根據北市公運統計指出，北市虧損10年以上路線高達100條，不少路線平均每天仍有上千人次搭乘，前10大虧損路線第一名是欣欣客運棕6線，去年有214萬4262人次搭乘，平均每天有5875人次，大南客運小9路線雖然長期虧損，服務山區居民每天平均也有1575人次。

她表示，搭乘人次較少的市民小巴和山區公車，更是民眾出門、返家的第一哩路與最後一哩路，若按柯P回歸市場機制裁撤路線，民眾就只剩下「11路」，靠兩條腿走路。

王鴻薇痛批，柯文哲如此草率，選舉前出現很多選舉語言，讓人非常害怕、擔心，若把虧損路線統統裁掉，市民恐怕會暴動，她要求柯P選前必須講清楚，怎麼砍掉重練，以免犧牲市民搭車權利。

柯駁「我有那麼笨嗎」

對此，柯文哲駁斥說，理想政府運作還是訴諸市場機制，達到最佳效率，剩下不夠、不足的再用補貼處理，「我不是笨的人，我講一句話，那些人用不是很聰明的思維在思考，我有那麼笨嗎？拜託！」

公運處副處長尚錦堂澄清，偏遠地區、山區及社區型服務性公車路線會維持基本民行服務，不任意中斷，未來公車路線檢討，將透過大數據精準了解民眾搭乘需求，提供更有效率、更好的服務。

(中國時報)