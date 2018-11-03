上任不到滿月 議員遭控涉賄

2018年11月03日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 蔡依珍 、 許哲瑗 ／綜合報導 ／綜合報導

上個月12日才剛遞補進入議會的國民黨籍新北市議員王明麗，遭檢舉贈送瓷瓶、背心給三峽地區多位里長涉及賄選，新北地檢署2日上午指揮桃園市調處前往三峽搜索王明麗及里長辦公室，並將王及10餘位三峽地區里長帶回桃園市調處漏夜訊問，王明麗也成為年底選戰中新北市首位遭控涉賄的市議員候選人。

送瓷瓶背心給多位里長

王明麗在第二屆新北市選舉中原本是落選頭，由於蘇有仁因案解職，在10月12日才遞補就任市議員，未料上任不到1個月就傳出涉及賄選。

新北地檢署及新北市調處獲報指出，日前才剛遞補市議員的王明麗，涉嫌贈送三峽區里長一個裝有瓷瓶、背心等物品的紙袋，由於價值疑已超過30元賄選標準，新北地檢署昨日上午指揮桃園市調處幹員搜索王明麗三峽服務處及數位里長住處，並將王及10餘位里長帶回訊問，其中6位里長訊後請回。

詢問後請回的三峽區某里長表示，王明麗日前確曾贈送里長們一個紙袋，由於當時是家人代收，他只知道裡頭好像有衣服背心，但因沒有拆封來看，並不清楚裡頭究竟還有哪些東西。

啟人疑竇 檢調擴大傳喚

這名里長表示，原本就想退還這個紙袋，但因公忙碌一直找不出時間，沒想到事隔不久就被檢調找去協助調查。

由於這個瓷瓶內容物為何，啟人疑竇，但據了解，這個像花瓶的茶葉罐是大陸製品，裡面沒有茶葉、也無現金，但花瓶價值為何檢調人員也正在調查中，檢調也擴大傳喚相關涉案人士，希望能釐清案情。

對此檢調指出，王明麗贈送瓷瓶及兩件背心給里長等人，恐已超過選罷法規定的30元上限，因此才遭檢舉，桃園市調處訊問結束後會將相關涉案人移往新北地檢署複訊。

(中國時報)