地價稅風暴 竹縣再辦座談會

近日地價稅議題引起風暴，縣府地政處舉辦座談會與地產相關從業人員說明地價稅問題。（邱立雅攝）

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣地價稅爭議成了選戰議題，近日幾名縣長候選人紛紛動員抗議地價稅上漲，縣府為了平息民怨，除開辦單一窗口受理民眾申請複查，2日也針對地政士與不動產公會等相關從業人員舉辦座談，重申縣府立場以及申請複查規則。

民有疑義 可以申請複查

新竹縣在2016年全台公告地價大幅調漲時，並未隨同調漲公告地價，地政處統計，2016年公告地價與市價相比，竹北市地價甚至低於五峰尖石等地區，是13鄉鎮最低，調整後仍未達全縣標準，該次調整中，竹東、峨眉、北埔、尖石、五峰及橫山6鄉鎮地價市價比為調降。

但此番調整引起部分民眾不滿，認為地價稅因此飆升，難以負擔，縣府在10月26日召開地價及標準地價評議委員會，決議如有民眾對公告地價調漲的土地有疑義，可申請複查，並開設6個單一窗口受理，目前有近900件申請複查。

全面調降 需有正當理由

縣府祕書長蔡榮光表示，2日舉辦不動產業務座談會主要是針對地政士與不動產公會人員，讓他們更加了解地價稅調漲的背景因素，此外，有些不動產開發公會人員指出地價稅調漲對房屋交易恐有傷害，希望能順從民意調整或凍漲，但蔡榮光表示，如果全面調降無法源依據，調降需正當理由。

「我們聽到民眾的聲音了」蔡榮光指出，全面重評不可能，但如果申請複評的數量夠多，可針對特殊個案進行局部重評，來審視是否調降。

蔡榮光舉例，有來申請複查的土地將自動進行緩繳，接著會請地政事務所進行複估，尋找特殊個案，若發現有鄰避設施或是其他影響地價的設施，將可重啟評議。

(中國時報)

上任不到滿月 議員遭控涉賄 台中花博 國際示範庭園亮相

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。