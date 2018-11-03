地價稅風暴 竹縣再辦座談會

2018年11月03日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣地價稅爭議成了選戰議題，近日幾名縣長候選人紛紛動員抗議地價稅上漲，縣府為了平息民怨，除開辦單一窗口受理民眾申請複查，2日也針對地政士與不動產公會等相關從業人員舉辦座談，重申縣府立場以及申請複查規則。

民有疑義 可以申請複查

新竹縣在2016年全台公告地價大幅調漲時，並未隨同調漲公告地價，地政處統計，2016年公告地價與市價相比，竹北市地價甚至低於五峰尖石等地區，是13鄉鎮最低，調整後仍未達全縣標準，該次調整中，竹東、峨眉、北埔、尖石、五峰及橫山6鄉鎮地價市價比為調降。

但此番調整引起部分民眾不滿，認為地價稅因此飆升，難以負擔，縣府在10月26日召開地價及標準地價評議委員會，決議如有民眾對公告地價調漲的土地有疑義，可申請複查，並開設6個單一窗口受理，目前有近900件申請複查。

全面調降 需有正當理由

縣府祕書長蔡榮光表示，2日舉辦不動產業務座談會主要是針對地政士與不動產公會人員，讓他們更加了解地價稅調漲的背景因素，此外，有些不動產開發公會人員指出地價稅調漲對房屋交易恐有傷害，希望能順從民意調整或凍漲，但蔡榮光表示，如果全面調降無法源依據，調降需正當理由。

「我們聽到民眾的聲音了」蔡榮光指出，全面重評不可能，但如果申請複評的數量夠多，可針對特殊個案進行局部重評，來審視是否調降。

蔡榮光舉例，有來申請複查的土地將自動進行緩繳，接著會請地政事務所進行複估，尋找特殊個案，若發現有鄰避設施或是其他影響地價的設施，將可重啟評議。

(中國時報)